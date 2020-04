El juez Ferreyra descartó que haya un motín en la cárcel, pero internos denuncian “capeos”

Internos del penal continúan la huelga de hambre que se conoció ayer, a través de un video que filtraron a los medios. El juez de Ejecución Penal, Arturo Ferreyra, se refirió a la situación actual del reclamo en un informe de Radio Líder Argentina.

“Están un poco alterados todos los ánimos. En algún momento, a partir de ese video se entendió que era un motín pero bueno, gracias a Dios sólo ha sido un reclamo donde no ha habido violencia física. Por otro lado, desde la Justicia venimos trabajando, haciendo todos los trámites. Logramos que el equipo de psicología también haga las pericias como corresponden y están tramitándose las libertades que corresponden. Las cuestiones de salud también, estamos enviando al médico forense”, detalló sobre el accionar que tomaron.

Descartó de plano que se trate de un motín y enfatizó en que quieren cuidar a los internos: “Somos los primeros que no queremos ninguna persona infectada ni lastimada en el penal”.

Aclaró también que el reclamo no es contra el servicio penitenciario, sino contra la Justicia: “Algún interno hizo alguna expresión pero yo creo que está más al calor del momento, de lo que está pasando en otros penales. Ellos en todo momento hacen la distinción y dicen que el reclamo es en contra del juez de Ejecución Penal, en contra del Juzgado y las resoluciones judiciales, y no en contra del servicio penitenciario. Eso de alguna manera descomprime la situación porque los internos dentro del penal están siendo bien tratados, están teniendo la comida. Lo único que estaría fallando es la respuesta judicial, que no es acorde a lo que ellos quieren”.

Y sobre este particular, explicó que los tiempos de la justicia son distintos a lo que pretenden los internos: “Son tiempos procesales en donde la parte del defensor tiene sus días y semanas para contestar jurídicamente lo que corresponde. El fiscal también tiene sus días y el servicio penitenciario igual cuenta con su tiempo para elaborar los informes. El equipo técnico hace una pericia y sobre ese material se expiden. Y por último el Juzgado que hace un control final y, en base a eso, otorga la libertad”.

Pero señaló que no todo interno que pide la libertad se le es otorgada: “A la persona que le corresponde la libertad, se la otorgamos. Hay otras que lamentablemente no llegan por conducta, por el delito que tienen, por un montón de motivos. Y esa gente es que en este momento está tratando de ver si obtiene algún beneficio”.

De todas maneras, dio a entender que el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) “la semana pasada sacó un fallo en donde justamente dice que las personas que tienen el riesgo abstracto de contagiarse coronavirus, deben permanecer alojadas. Cada uno tiene un riesgo abstracto de contagiarse”.

Por último, ante la consulta, señaló que “acabo de hablar con el director y la cárcel está normal. Se inició el protocolo de huelga de hambre, osea que se les toma el peso, la presión arterial y se evalúa el estado de salud de cada uno de los internos porque, a partir de que ellos no reciben ingesta, se ponen en situación de debilidad. Es eso nada más, no hay otra cosa”.

Desde los pabellones

Internos del penal se contactaron con Villa María Ya y contaron lo que está sucediendo por estas horas, tras la polémica desatada.

Señalan que “hace de las 6 de la maňana que están sacando presos con los colchones, los que hicieron el video y algunos más”. Y cuentan que “hubo varios movimientos dentro de la cárcel de temprano, hubo capeos”.

“A nosotros no porque no nos prendimos en esta protesta”, pero sí “a los que salieron en el vídeo, los madrugaron a la mañana”, aclaró uno de ellos.

Y cuentan que no hay requisas desde hace un mes, porque no tienen visitas: “No hubo requisa, se han dado cuenta quienes son los que hicieron el video y esa gente es sacada al pabellón. Se han unido del pabellón 3 y 4, y algunos de otros pabellones. Hace un mes que no nos hacen requisa porque saben que no tenemos visitas”.

Audio informe de Patricia Gatti para Radio Líder Argentina: