La joven publicó un video grabado por una cámara de seguridad donde se ve al hombre, que lleva una remera del Centro Vecinal del barrio Rivadavia. Además, publicó una foto con los 9 billetes de 100 pesos en donde se ve el mensaje escrito.

View this post on Instagram A post shared by Brenda Guevara (@brenguevaraa)

"Hola, les quiero contar y mostrar (aunque en esta red el vídeo sale cortado) lo que me pasó en mi trabajo, ayer a la mañana. Resulta que atiendo a un hombre (siempre tratando de poner la mejor de mis ondas, o al menos siendo simpática, para hacer sentir bien a los clientes y que vuelvan a asistir al bar donde trabajo)", escribió Brenda en su posteo.

"Le limpio la mesa, me dijo que lo hice mal y que lo vuelva a hacer y agregando más cosas que no vienen al caso (de mala forma y con un tono elevado) seguido a eso me pidió uno de los desayunos. Cuando le estaba preparando el café, se levanta a pedirle a mi compañera una lapicera, ya con un propósito pensado en su retorcida mente minúscula".

"Lo que hizo con la misma fue: Escribirme un mensaje repetitivo con la palabra "PUTA" en cada uno de los billetes con los que me pagó. Haciéndome sentir completamente DENIGRADA COMO MUJER, MISERABLE Y MENOSPRECIADA".

"En el momento, tuve que callar, y guardarme todo lo que me estaba pasando, por cuidar mi empleo, y respetar al resto de las personas que estaban en el lugar, pero quiero hacer publica la identidad de esta "persona" y decirle si es que le llega está publicación, ojalá nos volvamos a encontrar, para que veas y sientas tan solo un poquito de toda la mierda que me hiciste sentir".

"Les pido a mis amigas/os o a cualquiera que alguna vez lo hicieron sentir humillad@ en su trabajo, compartan mi publicación para que todos vean la clase de persona que es este tipo", concluyó la joven.

