Betel será la primera empresa en arribar a la terminal

El recorrido que cubrirá será de Buenos Aires a Córdoba con paradas en Bell Ville y en nuestra ciudad.

Villa María Ya! conversó con Mariano, representante de la empresa Betel en nuestra ciudad, quien se refirió luego de obtener la aprobación del protocolo de circulación: "Haber logrado que la Nación nos autorizara el servicio despues de 8 meses de tener una empresa totalmente paralizada, como muchas otras tantas ha sido una locura. Se pueden juntar en un bar 200 personas pero no pueden subir 30 personas arriba de un colectivo con protocolo. Los puestos de trabajo que se han perdido son irrecuperables. En el transporte trabaja muchísima gente, no solamente la empresa y los choferes, hay mecánicos, hay empresas de catering, hay lavaderos, estacionamientos, cocheras, galpones, la cantidad de gente que ha quedado sin trabajo y sin ingresos ha sido una locura".

"El costo está unificado, es de $3800. Subir en Bell Ville o Villa María es lo mismo"

El viernes 20 saldrá el primer coche desde Buenos Aires con destino a Córdoba, pasando por Bell Ville y Villa María. No saldrá más desde Retiro debido a que se encuentra en proceso de reformas: "Asi que el coche va a salir de la terminal de Dellepiane, una terminal nueva que se ha inaugurado hace algunos años, que la llaman la terminal fantasma porque nunca funcionó, ahora va a empezar a funcionar en reemplazo de Retiro", aclaró Mariano.

"Los horarios se van a seguir manteniendo, vamos a tener una frecuencia de una vez por fin de semana, o sea que el coche sale el viernes, llega el sábado a la mañana a Córdoba, retoma el domingo a la noche y llega el lunes a primera hora a Buenos Aires. Por ahora va a ser solamente los fines de semana a excepción de este que como es fin de semana largo va a regresar el día lunes", continuó.

"Betel es un servicio ejecutivo pero debido al protocolo no se podrá ofrecerlo, no habrá mantas, almohadas, no hay desayuno ni cena. Todo eso ha sido eliminado para que los pasajeros no estén en contacto".

Con respecto a los valores señaló: "Los pasajes tienen un costo de $3800, precio actualizado a día de hoy, se ha pactado con la Nación ese precio, un aumento que ha sido totalmente exhorbitante. Los coches van a ir al 50 por ciento. Las unidades de Betel son de 42 o 45 butacas, van a viajar 21 o 24 personas, no más de eso. Solo se van a usar las butacas de las ventanillas en las que son dobles, pasillo de por medio y butacas individuales, para poder mantener los protocolos".

En relación al procedimiento y el protocolo que deberá cumplir la empresa y el pasajero explicó: "El pasajero cuando sube se lo higieniza con alcohol en gel, no se usa mas el boleto fisico, todo por sistema, por ahora las boleterías en las terminal de omnibus no van a estar abiertas, por ahora los pasajeros que son clientes se les ha pasado el número de la boletería y un whatsapp y a través de eso la gente pide los pasajes, se les pasa un link, hacen la compra, abonan con tarjeta de crédito, con cuotas de 3, 6 con facilidades de pago, el que no tiene tarjeta de crédito puede abonar con transferencia bancaria con CBU, automaticamente despues de la venta se le pasa al pasajero un boleto digital y ni siquiera tiene que mostrarlo, tampoco hace falta, sube directamente con el dni. Los choferes cuando salen de los orígenes ya tienen un listado de los pasajeros con nombre, apellido, teléfono y número de documento y con eso ascienden a los coches. Esto es para que no haya ningún tipo de contacto ni traspaso de nada", concluyó.