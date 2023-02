El abogado de los presuntos damnificados, Antonio Alarcos dialogó con Villa María Ya! a través de la periodista Patricia Gatti, quien explicó que "me notificaron de la resolución de la señora juez de control, la que en función de haberlo leído detenidamente y estudiado, entiendo que no puede ser de recibo, al menos intentaremos revertirlo por ante la cámara de apelación de Río Tercero".

"Entendemos que sí existió el delito, de hecho el propio fiscal así lo había resuelto, ellos están acusados de estafa y de libramiento de cheques, que a sabiendas de que al ser presentados no van a tener fondos", explicó Alarcos.

"El señor fiscal del tercer turno, el doctor Bosio, elevó la causa a juicio, lo cual nosotros obviamente que lo compartimos y lo creemos absolutamente acertado, lo cual fruto de la labor profesional de los defensores de esta gente terminó haciéndole lugar la juez de control", añadió.

"Conociendo la resolución, entendemos que no debería haber sido así, pero obviamente son las reglas del juego y a nosotros nos permite una instancia más que es la apelación, que de hecho hoy (por ayer) antes de las 10 se vencía y la interpusimos", indicó.

¿Por qué sostienen que hay un delito y no simplemente cobrar los cheques?

"En resumidas cuentas, se trata de una maniobra de una estafa, que sería de incluso de manera residual, lo que se busca con la denuncia, fundamentalmente tanto Romano como la Cooperativa de Tamberos del Oeste, es que no se permita que cualquier persona agarre una chequera y salga tipo ametralladora y que esto quede en la nada", sostuvo Alarcos.

"Se denunció, se nos hizo lugar a la denuncia, se los imputó, se le inició un proceso en su contra, el señor fiscal con muy buen tino elevó la causa a juicio entendiendo esto que estamos diciendo nosotros, que fundamentalmente no hice más que reflejar la voluntad del señor Romano que es el denunciante, y a raíz de esta resolución al menos en lo moral no vamos a permitir o vamos a agotar todas las instancias posibles para que esto no se transforme en un antecedente para aquellos inescrupulosos, por no decirlo de otra forma, que salen con una chequera y hacen un desastre", fustigó.

"Lo que dice el fallo es que quien libra cheques, y no los paga, no es delito. Obviamente no estamos de acuerdo, y eso ha motivado la presentación en el Juzgado de Control para que vaya a la Cámara de Río Tercero", puntualizó el abogado.

Miles de cheques

"Estamos hablando de miles de cheques, que evidentemente ellos se escudaron en un concurso que se presentó en Buenos Aires, lejos de acá, donde se le hizo materialmente imposible a quien andaba con un cheque poder cobrar", destacó el entrevistado.

Para graficarlo, el abogado puso un ejemplo: "Imaginemos un tambero de 10 o 15 vacas con un cheque sin fondos, a donde va a ir a Buenos Aires, a hablar con un síndico, en plena ciudad de Buenos Aires, lo cual obviamente complica no sólo ubicarlo al síndico sino obviamente cobrar".

Por ese motivo "se interpuso la apelación y ahora se le va a dar trámite, y esperemos que la cámara de Río Tercero se digne a darnos la razón".

