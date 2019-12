Encadenados a Tribunales piden la libertad de su hijo: “La jueza dijo que lo iba a pensar hasta febrero”

Un matrimonio pasó el fin de semana encadenado a Tribunales. Allí exigen a la jueza Eve Flores que otorgue la libertad a su hijo, condenado por un caso de abuso sexual que fue apelado y que espera por una sentencia definitiva.

Enrique Mauricio Barberis y su esposa llegaron el viernes y se instalaron al frente del edificio de Tribunales. Allí permanecen encadenados pidiendo a la jueza Eve Flores que firme el cese de prisión de Ezequiel Barberis, el patovica de Ciro, condenado por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

El papá, en diálogo con VillaMaríaYa! indicó que “el abogado anterior no lo supo defender a mi hijo, le hizo hacer un juicio abreviado en el cual lo condenaron por cuatro años. Cambiamos el abogado y le hicimos un jury de enjuiciamiento al doctor (Francisco) Márquez y a la doctora Eve Flores porque juzgaron a una persona simplemente por la carátula de la causa”.

“El nuevo abogado pidió una revisión del expediente y un cese de la prisión preventiva. Desde el Tribunal Superior de Córdoba le enviaron una comunicación diciendo que falta el acta de acuerdo en la sentencia. No está la firma del fiscal, no está la firma de la jueza, no están los fundamentos de la sentencia”, agregó.

“Con eso el abogado pide la nulidad y la revisión de la sentencia. Eso me lo rechazan porque hay una casación pero el fiscal Márquez firma el cese de la prisión preventiva. La doctora Eve Flores convocó a una testigo que dijo que la chica no vivía más en la ciudad. Encontraron a la denunciante que declaró que no tenía inconveniente con que Barberis estuviera en libertad porque ella está viviendo en otro lado”, indicó.

“Todos firmaron lo necesario pero la doctora Eve Flores dice que la libertad no la firma hasta febrero, que va a pensar si en febrero le da la libertad”, se quejó.

“Por eso determinamos con mi señora encadenarnos en la entrada de Tribunales hasta el día lunes que viene mi abogado de Córdoba”, concluyó.