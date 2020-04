Entre la cuarentena y el ingreso vehicular restringido: Comerciantes exceptuados del centro casi ni venden

Comerciantes que tienen su negocio dentro del cerco al tránsito impuesto por la Municipalidad se encuentran muy preocupados con la medida.

“Antes de la pandemia la veníamos remando porque no veníamos bien que digamos” le cuenta a Villa María Ya! Adrián Marcos, un panadero que tiene su local en la calle Jujuy, “con esto de la pandemia obviamente que se bajó un montón la venta, más de un 60%”, relató compungido.

La situación comercial viene golpeada por la reducción en la circulación y las medidas de aislamiento social, pero según los comerciantes, esto los perjudica mucho más: “El sábado tuve una linda ventita, obviamente que me entusiasmé y me encuentro con que el lunes se cerraron todos los accesos a los bulevares. Y yo tengo muchos clientes que vienen exclusivamente a comprarme a mi, que viven afuera de los bulevares y no vino nadie. Me mandaron mensaje diciendo que no podían porque cortaron la calle, tienen que hacer muchas cuadras y no vienen. Y es entendible”.

“Yo no tengo reparto, siempre viví del mostrador, tengo un problema de salud, hago el sacrificio, me expongo porque realmente lo necesito al trabajo y ayer (por el martes) vendí $900 y hoy $1200. No salvo ni la luz”, finalizó Marcos.

Audio Adrián Marcos, panadero local.