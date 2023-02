Entrega de la vivienda 85 mil con la presencia de Gill

Desde la capital entrerriana, Fernández a la par de miembros del Poder Ejecutivo, señaló: “No hay momento más grato para un presidente que poder concretar la entrega de una vivienda, porque se trata de un derecho de la gente que cambia sus vidas para mejor”. Y luego, añadió: “Poder hacerlo hoy en estas dos ciudades es mantener vigente lo que siempre defendimos junto a Néstor y Cristina, al sostener que la Argentina va más allá del Obelisco, porque hay un país entero que necesita crecer y desarrollarse”.

A su turno, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, apuntó: “Hoy es un día muy importante, porque estamos celebrando que 85.000 familias han recibido las llaves de sus casas desde que comenzó esta gestión, lo que refleja las prioridades de este Gobierno por llevar adelante políticas de vivienda”. “Para ser más precisos, hemos entregado 73 viviendas por día, haciendo posible el sueño de la casa propia de miles de argentinos”, aseguró.

Como parte de las autoridades presentes en el acto con sede en Córdoba, Gill expresó: “Hoy me toca compartir desde mi experiencia como intendente de una ciudad del interior, lo que significa concretar la entrega de viviendas de la mano de un Estado que en 2019 decidió volver a ratificar este derecho”. “El Programa Procrear ha vuelto a ser una herramienta federal, porque no hay localidad de la Argentina donde no se hayan entregado estos créditos, como en el caso de hoy en barrio Liceo, donde casi 40 familias de trabajadores cordobeses han hecho su sueño realidad”, apuntó.

También, desde el mismo sitio brindó sus palabras el secretario de Desarrollo Territorial de la Provincia, Luciano Scatolini, quien enfatizó que “estamos muy contentos porque hoy en Córdoba son 38 las familias que suman a las más de 20.000 viviendas entregadas en la Provincia durante esta gestión”. “Tal es el caso de Graciela, enfermera de 61 años, que hace más de cuatro décadas que alquila, y hoy le ha llegado el sueño de la casa propia”, señaló.

En cuanto a las edificaciones otorgadas en Córdoba, éstas forman parte de las 1.733 ya radicadas en barrio Liceo ubicado al noroeste de la ciudad. En todos los casos, se trata de viviendas de 25 a 122 metros cuadrados de superficie, de las cuales 26 se encuentran adaptadas a personas con discapacidad.

Acompañaron este acto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, junto a la diputada Nacional, Gabriela Estévez, y su par Eduardo Fernández. También, estuvieron presentes el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, junto a la vicegobernadora, Laura Stratta, el intendente de Paraná, Adán Bahl, vecinos y vecinas.

WhatsApp Image 2023-02-06 at 14.06.38.jpeg

WhatsApp Image 2023-02-06 at 14.06.10.jpeg

¿Más información?

- Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

- Escribinos por WhatsApp: Click aquí

- Seguinos en Facebook: Click aquí

- Buscanos en Instagram: Click aquí

- Estamos en Twitter: Click aquí

- Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

- Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

- Estamos en Tik Tok: Click aquí

- Suscribite en YouTube: Click aquí

- Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí