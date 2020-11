Roentgen presentó equipo ultravioleta que destruye el Covid

El desarrollador del robot, Ing. Carlos Sosa, detalló el funcionamiento del dispositivo. El robot trabaja con alta radiación ultravioleta.

El equipo es portable, se puede llevar de un lugar a otro, el objetivo es esterilizar la sala, eliminar el virus. La esterilidad depende del tiempo de ocupación de la sala.

Sobre el acondicionamiento de la habitación "la radiación ultravioleta no solo afecta a seres vivos sino a algún tipo de plástico, en la habitación no tiene que haber animales, plantas ni personas, de todas maneras el dispositivo escanea toda la habitación en búsqueda de personas, en el caso de que esté despejada el dispositivo dispara cuando observa que no hay nadie y de esta forma da inicio a la sesión.

Consultado sobre el valor del equipo, Sosa manifestó: "250 mil pesos es un precio de lanzamiento, bastante accesible considerando los equipos de igual calidad o prestaciones, estamos hablando de equipos de entre 5 y 10 mil dólares. Está preparado para rampas y escalones".

Sobre el tratamiento y el tiempo, el desarrollador expresó: "En poco tiempo, por ejemplo en una habitación de 3x3 con tan solo unos minutos de irradiación es suficiente para esterilizar la habitación".

Según informó el especialista en otros países como China se utiliza para esterilizar el transporte público, de esta manera no solo está pensado para espacios e instalaciones sanitarias sino para lugares en donde circulen muchas personas. "Cualquier espacio publico en donde haya acumulación de personas, por ejemplo el aula de una escuela, que es potencialmente peligroso se convertiría en algo seguro", concluyó Sosa.

El directivo del centro médico Roentgen, Osvaldo Paesani, manifestó: "Esto es importante tanto para el sector publico como privado, podríamos evitar bastante contagios, el virus está dando vueltas, lo importante es combatirlo".