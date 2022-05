El abogado que representaba a la última persona mencionada, Javier Marcos, narró: "En esta empresa ahora hay una persona recientemente fallecida, un miembro socio, que es el que yo represento, en este caso represento a la señora Silvia Speroni, que es la esposa de Eduardo Escurra".

"La fiscal Silvia Maldonado lleva a cabo una investigación donde se los ha imputado por defraudación por administración fraudulenta a la señora Graciela Martina, Laura Susana Rodríguez, Gustavo Escurra y Mario Escurra. Los accionistas han estado llevado a cabo maniobras defraudatorias en contra del socio accionista Eduardo", agregó.

Asimismo, Marcos destacó: "Se le ha aportado a la fiscal numerosas pruebas, la cual las ha valorado y ha tomado como primera medida imputarlos". "Es muy probable que en las próximas horas sean citados a prestar declaración indagatoria, y esta imputación viene a sumarse a una anterior que tienen los hermanos Escurra en la localidad de Huinca Renancó", añadió.

Por otra parte, el abogado señaló: "Estos socios lo han puesto a mi cliente, en este caso ahora, mis clientes, en representación de su esposa y sus hijos, en una situación desesperante, hace un tiempo se vio obligado a armar una fábrica de pastas en su casa para poder subsistir, estamos hablando de que esta persona es propietaria igual que los demás de empresas muy importantes, y que tienen muchos años de trayectoria en esta ciudad".

"Es un millonario que murió en la pobreza, sin poder tener la asistencia debida", manifestó sobre Escurra. Además, consideró que la justicia civil "ha sido muy lenta", pero destacó que la cámara de apelaciones "sacó un fallo, hace muy poco tiempo, haciendo lugar a una medida cautelar ordenando que se haga cargo un coadministrador de la empresa, con una firma habilitada".

"Ha advertido una serie de ilícitos la cámara, ya tiene conocimiento la fiscal Maldonado de estos ilícitos", añadió. Asimismo, Marcos manifestó: "Se han utilizado fondos de la empresa para beneficio propio, utilizaban los fondos sin justificación para viajes al exterior, compras de motocicletas que no hacen al giro comercial, constituir una sociedad a espalda del socio para hacer retiros encubiertos de dinero, prestando servicios, es importante la cantidad de prueba que hay en el expediente".

Por otra parte, el abogado se refirió a la misión de la querella: "Es lograr de que pronto, estas personas que ahora que están solamente imputadas, se pueda agravar su situación procesal y que puedan pronto responder en el banquillo de los acusados y dar respuesta a la familia que se encuentra en una situación desesperante".

En cuanto a los gastos, Marcos destacó que se descubren "a través de las cuentas bancarias", porque "figuran hechos los pagos de las tarjetas de crédito, el dinero se sacaba de la empresa y se pagaban los gastos personales". "Se utilizaba la empresa para gastos personales, no solamente de ellos, sino también de sus hijos, como asi también compra de motocicletas para una empresa que, según ellos, no produce dinero, no estaba en buena situación y no distribuían dividendos, durante el tiempo de cuatro a cinco años", afirmó.

Además, destacó: "Se ha detectado un faltante, en algunas oportunidades, de 30 millones de pesos, en una de las sociedades, y 800 animales, habría que hacer una tasación, pero estamos hablando más o menos de 350 mil dólares, aproximadamente el perjuicio que ha sufrido mi asistida".

Finalmente, Marcos destacó que las esposas de los Escurra "también han participado en esta maniobra", por lo que "les cabe la responsabilidad". "Eso ha incitado también a la fiscal, que se extienda la responsabilidad. Todos aquellos que han sido partícipes, ya sea profesionales o miembros de la familia, que también han ayudado a que se cometan estos ilícitos", agregó.

Marcos afirmó que citarían a declarar a los hermanos de Eduardo Escurra