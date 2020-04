Espantando la mala onda: La directora de la Escuela del Trabajo envió una emotiva carta a los alumnos

Una carta enviada a los alumnos de la Escuela del Trabajo y que lleva la firma de su directora, Lic. Mónica Scarafía, sorprendió este martes y se viralizó por su mensaje.

“Espero que se encuentren bien y cuidándose en esta cuarentena obligatoria, producto del COVID 19. Algo que ninguno de nosotros esperaba…” comienza la misiva.

La titular del establecimiento realizó un breve recorrido de cómo comenzaron a vivir este cambio pedagógico en el marco de la pandemia: “Un 16 de marzo, nos despertamos con la noticia que los estudiantes no debían concurrir a las escuelas por la pandemia mundial. Algo que nunca hubiésemos imaginado. Pero aquí estamos, familias, estudiantes y Docentes en medio de este aprendizaje virtual”.

“Hoy, estamos todos juntos inmersos en un nuevo escenario, porque todo lo que se planificó para trabajar con sus hijos durante el ciclo lectivo 2020, lo tuvimos que reformular porque ya no estamos en el aula física, ahora nos tenemos que reinventar y adaptarnos a esta enseñanza virtual”, explica la titular de la casa educativa.

“Queridos estudiantes, no se preocupen si las actividades se hicieron mal, las harán nuevamente hasta que se hagan bien, no se preocupen por no poder entregar en tiempo y forma, se enviarán al docente cuando puedan terminarlas, no se preocupen tanto, más bien ocúpense en comunicarse con los Preceptores, con los Profesores para poder avanzar”.

Y complementa: “Lo que no puede suceder, es que no hagamos las actividades que propone la escuela, no hagamos que nos gane la desidia y el desinterés, ante este enemigo invisible que no sabemos cuándo ni cómo puede atacar. El año no está perdido bajo ningún punto de vista, lo que no se aprendió el año anterior, lo iban a aprender este año, y lo que no se aprenda este año, lo harán el año entrante”.

