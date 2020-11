El pedido había sido presentado por la defensa del expresidente de Sportivo Belgrano, quien se encuentra detenido e imputado desde el 23 de septiembre involucrado en una causa por presunto narcotráfico y financiamiento del narcotráfico.

De acuerdo a lo informado, el abogado Ricardo Moreno había realizado el planteo de nulidad de la causa, pero esto fue desestimado por el juez Montesi y por el fiscal federal Luís María Viaut. Ahora, el defensor podría apelar ante la Cámara Federal de Córdoba.

El abogado argumentó que al momento de la detención de Esser no se le hizo conocer el hecho; que no está bien determinado el objeto procesal, básicamente, que "no se puede defender porque no se sabe concretamente de qué se lo acusa", indicaron fuentes de la investigación.

Investigan patrimonios

Por otra parte, se están investigando los patrimonios personales de todos los detenidos e imputados entorno a este resonante caso, su presunta participación en distintas sociedades comerciales. "La investigación apunta a conocer de dónde provinieron los fondos para sostener el crecimiento patrimonial de algunos de los detenidos", indicó la misma fuente.

Recordemos que además de Esser permanecen detenidos Brian Requena, Juan Carlos "Cuchu" Bosio, Hugo Alberto Contreras, Franco Ezequiel Espina y Lucas Maximiliano Alfonso.

En tanto que cumplen arresto domiciliario la esposa de Requena, Daiana Artaza; Fabián "Tacho" Hummeler, Hugo Alberto Contreras y Andrés Rolón.

Todos fueron imputados luego de unos 30 allanamientos y una persecución policial de película que comenzó en cercanías de la localidad santafesina de Santa Clara de la Buena Vista cuando efectivos de la Policía Federal interceptaron el automóvil en que se conducía Alfonso quien se había encontrado con Requena y Espina en un campo para la entrega de 3,200 kilos de cocaína que venía de Rosario y el intercambio entre la droga y el dinero (unos 6.000 dólares).

Requena y su cómplice habían logrado huir pero luego el primero fue detenido y el barrabrava se entregó días después a la Justicia.

Los detenidos se encuentran alojados en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) de la ciudad de Córdoba.