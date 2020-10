Esta mañana se presentó la aplicación que regulará el estacionamiento medido en la ciudad. Se podrá descargar al teléfono y contará con diversos datos útiles para el usuario. Estará a prueba por 90 días por lo que, no es obligación bajarla, pero invitan a hacerlo porque esperan que entre en uso regular después de ese periodo. Por otro lado, recuerdan que no se cobrará en absoluto el estacionamiento medido hasta fin de año por lo que la app no generará costos ni se tendrá que pagar nada.