Alerta por estafa virtual: se hacen pasar por Naranja X

"Me parece que sería prudente que abran los ojos al pueblo de los ladrones cibernético. En un mes me quisieron estafar 2 veces. Una, con un WhatsApp llamado, que decía 'Naranja X'", comentó esta persona a Villa María Ya!.

"Me llamaban para alertar de que en mi cuenta se había pedido un préstamo, pero por falta de datos, no se llegó a concretar; este me pidió que le repitiera ciertos datos, para corroborar que ahora sí se comunicaba el 'legítimo' dueño de la línea; lo mandé a freír churros".

"Corté, llamé a Naranja 0800 y eventualmente, están registrando bastantes casos de esta escorias. A nadie le compartas tus datos (nombres, fechas, DNI, cuentas o contraseñas)", sostuvo.

"El segundo fue hoy, me quisieron comprar un artículo que vendo por Facebook; como lo vendo en market place, le aparece un link a mi WhatsApp, este se comunica que quiere mi artículo, que si tenía mercado pago, le digo que si, me pide mi ubicación con GPS, se lo di".

"Ahí me pide los datos de mi mercado pago, y en breve me manda una imagen de mi cuenta, a un paso de depositar, a lo que me dice: ¿Está bien?, Y ni pensarla, me llamo al momento".

"Él en todo momento me decía que mañana se iba, que quería comprarlo hoy, pero que mi cuenta de mercado pago no podía transferirme el total de 23mil que sale mi artículo; quería más datos, no se los dí, y quedó en venir con efectivo".

"Tengo un conocido que a su papá le dijeron que querían pedir dinero en su cuenta de mercado pago, este le creyó, le dio sus datos, la persona entro a la cuenta del mayor y le robó el dinero que tenía".

"Gente, datos a nadie. Hoy en día cuesta generar y mantener el dinero, cómo para que un chanta nos vean la cara", reflexionó y aconsejó este vecino, advirtiendo al resto de la sociedad.

