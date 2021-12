En este caso Villa María Ya! recibió la denuncia de una vecina que prefirió no dar su identidad, pero que contó detalles de cómo intentaron engañarla en los últimos días. Según indicó, un número celular con característica de Córdoba Capital la llamó para informarle que pertenecía al Ministerio de Salud y que tenía un dinero para cobrar por ser víctima de la pandemia del coronavirus.

Lo que no aclara esta persona es en calidad de qué víctima: si por sufrir la enfermedad o por haberse quedado sin trabajo, o por otro motivo. "Lo único que me preguntó era si yo fui víctima de la pandemia y que por eso el ministerio tenía una plata para depositarme", señaló la mujer.

"Me di cuenta enseguida que se trataba de un engaño. El hombre me dijo que necesitaba datos míos, personales, de mi cuenta, para que me hagan la transferencia. Como yo no accedí me empezó a insultar violentamente y cortó", narró.

La vecina dijo que su hija intentó llamar al número y que la persona intentó argüir su condición de representante del ministerio, pero rápidamente mostró incongruencias en su relato.

La mujer envió a este medio el número de teléfono desde dónde llamaron, y es el siguiente: 3517043594. "Mi ex marido y una amiga también recibieron llamadas de este número. No sé de dónde sacan nuestros contactos para llamarlos", se quejó.