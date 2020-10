Estafa online: Pago por un producto que nunca le enviaron

"Sinceramente estoy muy dolido por hacer esta publicación pero lo siento necesario. Les cuento que hace un mes y medio, el 10 de septiembre para ser más exactos, realicé una compra por mercado libre de yerbas, Rei Verde y Canarias, para revender en la ciudad que yo vivo con el fin de poder facilitarles el acceso a la compra a aquellos usuarios que la deseen y se les haga difícil adquirirla", comienza su publicación.

Señala que los supuestos estafadores son de la ciudad de Reconquista y que la mercadería encargado y pagada nunca llegó a destino.

"M estafaron", señaló y a continuación detalló: "Los muchachos son de la ciudad de Reconquista, y la persona que me esta es "Joaquin Ayala". Cuando hice la compra, hice el depósito en un pago fácil y le pagué $725 por mercado pago y $10.230 se lo deposité a una Ualá, cuando le paso la foto de los comprobantes este chico me pasa un código de seguimiento, yo inocente confié en que ese era mi código y espere el tiempo debido"

Señala que al paso del tiempo que el esperaba el paquete con el producto, ve que su código de ticket llega a la ciudad de San Francisco.

"Ni bien vi que fue entregado me voy hasta el correo a averiguar porque se había entregado el producto en San Francisco si no lo retiré, a lo que me responden y me muestran los datos del código que supuestamente era el que tenía que seguir yo porque era mi paquete y eran totalmente distintos a mis datos, entonces le comuniqué a esta gente que el código que me pasaron ellos no era el mío y obviamente saltaron a la defensiva"

El joven señaló que el vendedor jamás despachó el paquete en el correo, por que debió realizar el reclamo en Mercado Libre que le reconocieron el importe depositado en la empresa.

"Estos muchachos se lavaron las manos completamente, jamás me dieron una respuesta y para colmo me tratan de estafador a mi", expresó.

Y concluye su posteo: "Es una lástima que se aprovechen de la situación por la que estamos pasando, como es la pandemia y sus factores. Por favor les pido que hagan algo, ya sea denunciar el face o el instagram de Yerbasuruguayas_ , compartir o lo que sea para que no les siga pasando lo mismo que me pasó a mi a nadie y que estos caraduras dejen de lucrar estafando a gente desde la silla de su casa".