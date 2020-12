La titular de la organización, Lucía Gigena, dialogó con Villa María Ya e insistió en las medidas de concientización, además de que se emocionó por recordar a su hijo, muerto hace 12 años tras ser atropellado en nuestra ciudad.

59 estrellas amarillas

"Más allá del dolor, el recuerdo y las familias, se busca generar conciencia de lo peligroso que es manejar alcoholizado, cruzando el semáforo en rojo, sin casco", dijo Gigena sobre las estrellas amarillas que pueden verse en muchos puntos de la ciudad.

En efecto, hay 59 en total. Cada una representa a una víctima fatal. La mayoría son jóvenes que andaba en moto. Pero hay muchas muertes más "pero cada familia decide si quiere hacer pintar una estrella. Es algo personal y no obligamos a nadie a que lo haga", manifestó.

"No buscamos los responsables, que de eso se encarga la justicia", declaró, aunque dijo que los controles no son suficientes y que, pese a existir la norma de alcoholemia cero, no se cumple rígidamente: "No creo en la justicia".

Conciencia para las fiestas

Con la pandemia y el aislamiento bajó el índice de accidentes, pero con la vuelta a la nueva normalidad y las fiestas navideñas, las personas se vuelven a juntar y hay peligro de que aparezcan los excesos: "A los jóvenes, que entiendan que el alcohol y los vehículos son un arma contra uno, o contra una familia. Tengan conciencia, usen el caso, festejen pero con conciencia", reclamó.

Damián, a 12 años

La organización volvió a pintar estrellas amarillas, y una de las primeras fue la de Damián, hijo de Gigena: "Hace 12 años que me falta, pero para mí fue ayer que se detuvo el tiempo. Los que atropellaron a Damián terminaron libres. Les dieron tres años en suspenso, por lo que no fueron a la cárcel. Me tranquilizó la condena social y de Dios. A mi hijo no lo tengo más y quiero que descanse en paz".