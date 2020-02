Ex jugador de rugby del Jockey dijo que “el deporte no tuvo nada que ver con lo sucedido en Villa Gesell”

El país se encuentra conmovido por el grupo de rugbiers que habría matado a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Esto puso en discusión la relación de los jugadores con el rugby: si es un deporte violento o, peor, si infunde valores que tengan que ver con la violencia.

Víctor Fernández Juvé es ex jugador de rugby del Jockey Club y se expresó al respecto: “lamentable el hecho, lamentable porque están metiendo el deporte de por medio. Yo creo que el rugby en esto no tiene nada que ver. Ellos tienen una violencia ya incorporada, innata, que no tiene nada que ver con el deporte.”

Consultado sobre los rituales de bautismo o iniciación violenta indicó: “los rituales si suceden, hay rituales que les hacen jodas, los pelan, les pegan y creo que no tiene nada que ver con el acto de violencia que acabó de suceder hace poquito.”

Además Fernández Juvé habló sobre la cultura del rugby: “en los partidos las tribunas se sientan juntas, los dos equipos se pueden sentar en la misma tribuna, no hay alambrados, termina el partido y van a comer los equipos juntos por lo que yo creo que violencia no es el rugby, es un deporte de mucho contacto pero no se tiene que mezclar con la violencia.”

Audio: Víctor Fernández Juvé

Audio gentileza Canal Mirate