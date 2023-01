"Quisiera contestar con respecto a la nota que se hizo en contra mi persona el día miércoles pasado. Mi nombre es Alejandro Villanueva, desde hace un tiempo vengo sufriendo persecuciones, violencia física - psicológica y denuncias de parte de mi ex pareja", aseguró.

"Mi historia comenzó hace varios años atrás, cuando mediante una donación del pastor evangélico Sr. Garcia del barrio San Martin logré junto a mí madre Adriana Villanueva y su pareja Omar Zavala acceder a un terreno".

"Fruto de esfuerzo hice mi casa y la de mi madre en la parte trasera de este mismo terreno, conocí a la señora (ex pareja) y fruto de esta relación tuvimos 2 niños. Con el pasar de los años la relación se volvió tensa, con denuncias y detenciones donde fui desalojado de la vivienda".

"Entre tantas denuncias, en mi última detención se pudo comprobar que los dichos de la señora no eran verdaderos por lo que recuperé la libertad. Cuando salí en libertad, conviví en casa de amigos hasta que conocí a mi pareja actual".

"Desde que mi ex pareja se entera de mi nueva relación comenzó para nosotros una pesadilla: vino a golpearme ingresando a la vivienda de mi actual pareja, insultándome, arronjándome piedras en cada lugar que la cruzaba, hasta me rompió mi moto".

"Tuve que hacerle también la denuncia correspondiente, amenazando siempre con denuncias y diciéndome 'así como te hice sacar a vos, voy a sacar a tu mamá y todos', 'me voy a quedar con todo'".

"Debido a reiteradas denuncias y restricciones tuve que dejar de asistir a la casa de mi mamá, quitándome hasta el derecho de poder compartir junto a mi familia que viven en el mismo terreno; esto no le alcanzo, comenzó con mi mamá, haciéndole denuncias, restricciones, en la última le pintaron los dedos por supuestas amenazas, donde la señora pide el desalojo de mi familia".

"Tenemos pruebas necesarias y testigos de todos los sucesos, utiliza mi imagen haciendo escraches públicos en redes sociales. Siempre fui un padre presente, a la señora se le envía dinero todas las semanas para los niños, de viernes a domingos estoy con ellos, en varias ocasiones me los ha negociado diciendo que si no le enviaba dinero no me los daba, mi mamá los ayuda regularmente, ellos asisten a comer y compartir cosas, por ejemplo anoche los niños estuvieron ahí cenando felices".

"Esta persona hace un mes aproximadamente les cortó la luz donde compartían el mismo pilar; hacia 2 años que como parte de ayuda pagaban la boleta mi mamá y padrastro, sabiendo que utilizaban medicación como la insulina, lo mismo procedió a cortarles el suministro de energía y tantas injusticia más que comete esta señora".

"Con respecto a los dichos de la señora a lo sucedido en la cancha de Argentino donde asisten mis hijos, aclaro que fui abonar como corresponde la cuota mensual, tuve un mal entendido con el entrenador donde pude aclarar con la comisión, en ningún momento de ese día me crucé con la señora, no agredí a nadie, mi hijo no está fuera del club".

"Sin más que decir, la justicia está actuando como corresponde. Gracias", concluyó Villanueva.

