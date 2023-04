Si bien el momento que atraviesa el club no es para nada bueno y desbordaba a Doman (en lo futbolístico está 25° y en el último partido los hinchas insultaron a los jugadores y la dirigencia), la noticia sorprendió a varios directivos ya que la determinación es irrevocable.

"Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. Razón por la cual presento mi renuncia al cargo de presidente del club", expresó el periodista, quien apuntó contra parte de la Comisión Directiva: "Compromisos económicos que no aparecieron. Como tampoco un proyecto económico-financiero acorde al club. No era mi tarea confeccionarlo ni prepararlo. En una Comisión Directiva los roles se diversifican".

Si bien sus pares le pidieron a Doman que continuara en el club, entre ellos Cristian Ritondo, quien es represente de socios, pero el hasta entonces primer mandatario ya había tomado la decisión de dar un paso al costado y no lograron revertir su deseo.

Más allá del presente de la institución, otra de las razones que enumeró el conductor televisivo en su comunicado fue el apoyo político y económico que le habían prometido y nunca llegó. Ahora, el Rojo deberá dar vuelta la página y, mientras la mesa chica de la dirigencia se reúne para definir lo pasos a seguir, los hinchas se autoconvocaron en la sede del club.

