Por Facebook la hija de Pibouleau invitó a cuidarse

La hija del exconductor de Pensamiento Crítico utilizó el Facebook de su padre para enviar un mensaje a la comunidad.

"Soy Agustina Pibouleau hija de Leo, del cuervo, del periodista, del cabezón, de como cada uno lo conociera. En primer lugar, agradecemos en nombre de mi mamá (Marisa, la gringa, Maicha para mi papá) y mío, la infinidad de mensajes y apoyo que nos han hecho llegar por diferentes medios, como así también las publicaciones que con tanto cariño y respeto, le dedican líneas y palabras para intentar de alguna manera, despedirlo", comenzó publicando Agustina varias días después de que falleció su padre.

Además manifestó que continuará usando la cuenta de su padre: "Por un tiempo, manejaré la cuenta de Facebook e Instagram de mi papá, para que puedan continuar accediendo a la información que con tanta dedicación, siempre aportó y construyó."Esto es muy jodido flaca, esa es la verdad" me dijo uno de sus días, batallando contra el covid en el Hospital (una de las personas que les aseguro, más se cuidaba y que era por cierto, sumamente sana).Y así es, no desafíen este virus, sigan cuidándose, piensen en el otro/a, seamos responsables. Esta pandemia no terminó, pero si depende de nosotr@s que la vida siga. Hoy, la UNICA vacuna, continua siendo respetar las medidas establecidas, no confiarse, no subestimar. Hoy y siempre, será la VIDA lo primero que hay que resguardar. Y lo que mi papá, pidió hasta último momento. "Que nunca te falte un sueño o una causa por la que levantarte todos los días" ese era nuestro y su Leo, el periodista, el de la gente", concluyó en esta nueva causa que emprende.