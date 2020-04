Facturante municipal quedó sin trabajo: “Siento que se lo tomaron personal porque yo expuse mi situación laboral”

Federico desempeñaba actividades en el CAM, desde hace 7 años, como facturante, luego lo trasladaron como guardia de seguridad a la pileta comunitaria Eva Perón de barrio Los Olmos.

“Hice de guardia de seguridad ahí hasta fines del mes pasado, yo les pedí otra oportunidad laboral, capacitación y pasó el tiempo. Veía que (ellos) ponían a parientes y yo no tenía ninguna oportunidad” le comentó a Villa María Ya!

“Fue el nuevo secretario de Gobierno, el ‘Tati’ Rodríguez a la pileta y le hice el mismo planteo, que cobraba 14 mil pesos y nadie puede vivir con eso” continuó relatando.

“Pasaron unas semanas, yo tengo un problema familiar, le aviso a Fernando Baigorri, mi coordinador, y falté 2 días. Al regresar ya habían puesto a otro personal en mi lugar, que son unos conocidos de ellos” señaló indignado.

“Voy a la municipalidad porque nunca me llamaron, ni me preguntaron nada. Hablé con Rodrigo Hayas y me dijo que me iban a llamar cuando me necesiten pero ya pasó un mes y yo no estoy cobrando. Siento que se lo tomaron personal porque yo expuse mi situación laboral y parece que se la agarraron conmigo” finalizó con mucha preocupación.