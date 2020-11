El ex púgil había sido internado el martes pasado. Roldán, fue uno de los deportistas más recordados de la región. Sin lugar a dudas, una noticia que golpea duro a la ciudad de San Francisco, Freyre y toda la región.

o_1605103460-660x330.jpg

Roldán, nacido el 6 de marzo de 1957 en la localidad de Freyre. Hijo de un tambero y viviendo lejos de la ciudad, de pequeño soñaba con triunfar en el mundo del boxeo al igual que su hermano Víctor. Era un hábito que ambos oyeran de cerca la radio cuando transmitían alguna pelea importante.

El modo que tenían los periodistas para relatar las peleas incrementaba, cada vez más, la fascinación que sentía Roldán por el boxeo y el sueño de convertirse en una leyenda era un deseo que lo acompañaba día y noche. Ese niño proyectaba a través de las voces de la radio y un día alcanzó la fama.

WhatsApp-Image-2020-04-19-at-5.39.22-AM.jpeg

Su hazana más conocida fue cuando aceptó enfrentar a un oso, llamado Bongo, quien era la atracción del pueblo porque el Circo Monumental se encontraba de paso por el pueblo. En ese entonces, Juan tenía 16 años y fue a ver el show junto a su hermano Víctor.

Entre magos, ilusionistas, acróbatas y payasos, el locutor preguntó si alguien del público se animaba a pelear con el oso. Rápidamente, Roldán respondió “yo” y se dirigió al centro de la pista donde se encontraba Bongo, de 270 kilos. Recordando el épico momento, el ex boxeador dijo que no tuvo miedo de enfrentarlo y que tiempo después cuando el circo volvió le ofrecieron pelear nuevamente con el oso, pero que no aceptó “porque estaba en otra etapa” de su vida.

Su carrera profesional no paró de crecer, una vez que logró instalarse en el mundo del boxeo. Su impacto fue tal que el periodista Gregorio Goyo Martínez del diario La Voz de San Justo, lo bautizó “Martillo”, por la fuerza y la potencia de su pegada.

WhatsApp-Image-2020-04-19-at-5.40.19-AM-1024x682.jpeg

A lo largo de su carrera, pasó en manos de numerosos entrenadores entre los que se destacan Gregorio Yost, Guillermo Gordillo y Tito Lectoure. Su primer título nacional lo alcanzó en el año 1981, pelea que se disputó en la ciudad de San Francisco.

Martillo se consagró internacionalmente cuando fulminó a Frank The Animal Fletcher en el 6° round (10/11/83) en el Caesar’s Palace de Las Vegas. Tal es así que su knockout es recordado a nivel mundial como uno de los 5 mejores. Luego de esa recordada pelea, enfrentó a otros grandes del boxeo como Marvin Hagler, Mano de Piedra Durán y Tommy Hearns. Todos ellos fueron campeones del mundo y Roldán estaba a la altura de cualquiera.