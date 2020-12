Villa María Ya accedió al expediente de 41 páginas donde figuran detalles fundamentales que ayudan a comprender la posición del magistrado en este resonante caso.

Lo principal que planteó Martínez es que primó el derecho que tienen todos los ciudadanos de ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En base a esto, señaló que las diferencias entre los testimonios de los testigos y de las parte -acusado y víctima- fundadas en los "no me acuerdo", más otros detalles particulares (como horarios que no coinciden) no le dieron la certeza absoluta de que Fantino sea culpable de los hechos que le imputaban.

De igual manera, comprendió que el Poder Judicial ha adoptado una política respecto a los casos de violencia de género que permite un margen de libertad probatoria. Esto quiere decir que no es necesario para la víctima denunciar al día siguiente del hecho sucedido; y que también se entiende que puede haber pasado tiempo y no estén secuelas de golpes recibidos.

Pero esa amplitud probatoria no puede sobrepasar el derecho de defensa.

Reconoce la violencia de género

En otro tramo de los fundamentos, el juez reconoce plenamente que la mujer era víctima de violencia de género. Para él no hay dudas de esto. Textualmente sintetiza: "En el caso que nos ocupa -este por el que llegó a juicio, no los anteriores por los que ya fue condenado-, a quedado probado el contexto de violencia contra la mujer en el cual se encontró inmersa la víctima. Pero los hechos típicos fijados en la plataforma fáctica no han podido ser probados ya que la prueba incorporada al debate no ha logrado destruir la posición exculpatoria del imputado Fantino, y por ende, el estado de inocencia del cual goza".

Esto significa que no hay coincidencia en las declaraciones respecto a que tales o cuales golpes se dieron a tal hora o en tal día. De igual manera, entiende que la mujer vivía en una situación de violencia. Las pericias psicológicas demostraron que la víctima no mentía ni inventó nada sobre "la sumisión en la que vivía, estar a merced de los deseos del otro".

En ese marco, el magistrado valoró la labor detallada del fiscal que instruyó la causa, René Bosio, quien había señalado detalles de los hechos

Los hechos que detalló Bosio

El primer hecho que instruyó René Bosio habría sucedido el 8 julio 2019 a las 4 de la mañana en el departamento céntrico que habitaba Fantino. Se da en el marco de una relación de violencia de género que vivía la víctima, caracterizada por la posición superior/inferior que ejercía Fantino, plasmada en el constante control y los celos. Esa noche, una discusión por cuestiones del momento terminó con Fantino con intenciones de causar daño a la víctima por lo que le aplicó golpes con la palma abierta en la zona del rostro cortándole el labio. Y golpes en el pie en la zona de la espalda para que se vaya de la casa.

El otro hecho se habría dado el Día del Amigo. Ella estaba recostada y él le tiraba la ropa a la cocina para que se fuera de la casa. La escupió y golpeó para que se fuera. Tomó una zapatilla para golpearla en la cabeza. Luego, Fantino tomó las llaves del departamento y la encerró. Se llevó el celular. Todo esto pasó en un lapso no menor de 30 minutos.

Pero en todo, no hay una precisión para tener la absoluta certeza. Aunque valoró la sospecha de Bosio.