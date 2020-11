En lo de Fantino: Al "Tweety" Carrario se le fue la lengua

La misma denuncia apunta también contra el actual Intendente Carlos Brinner, de quien fue colaborador Carrario desde 2015 hasta 2017.

Carlos Kramer y Ramiro Alvarez Canova piden en su denuncia se determine “la responsabilidad penal de ambos funcionarios ante la posible comisión de delitos contra la administración pública.”

Carrario afirmó en una conversación con Alejandro Fantino que mientras fue funcionario no hacía nada y con los recursos de su área “comíamos asados”.

Carrario contó que fue Director de deportes de la ciudad de Bell Ville, “pero no me gustó, no haces nada.... no haces ni mierda”, dijo.

Agregó, “$15.000 por mes tenía para gastar”. Ante una pregunta de Alejandro Fantino sobre lo que hacía con esos fondos, el ex futbolista confesó que “Comíamos asados... ¿Qué haces con $15.000 pesos?, no alcanza ni para hacer una competencia, ni nada!”, sentenció el ex goleador. Esa parte de la entrevista fue cargada a las redes sociales y se viralizó de manera inmediata.

La información causó malestar en la sociedad de la ciudad vecina y también en las autoridades municipales, pese a todo Carrario dijo que logró que se decretará de carácter nacional la fiesta de la pelota de fútbol, un emblema para Bell Ville, donde se inventó lo que se conoce como “pelota sin tientos”, sistema que se utiliza desde 1930 a la fecha.