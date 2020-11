En una extensa entrevista, Fantino no quiso entrar en polémicas y contó cómo vive hoy tras quedar libre y absuelto en una causa a la que había llegado por presuntos hechos de violencia de género.

Contó que volvió a la casa de sus padres "para tranquilidad mía y de ellos" y dijo que todavía "esto es muy reciente". Por ahora trabaja con sus papás en el negocio de ellos, pero que también tiene proyectos personales para el futuro.

Un hijo en común con su denunciante

El exfutbolista de Ticino contó que hace seis meses nació el hijo en común que tiene con la mujer que lo denunció. Señaló que ya están arreglando la cuota alimentaria y el régimen de visitas: "De nuestro lado está la predisposición. No lo conozco, pero me parece lógico protegerlo. En todo el proceso judicial nos acercamos pidiendo información, pero está en manos de mis abogados", expresó.

Justamente, por este vínculo y porque quiere "cerrar" todo este proceso con la justicia, es que Fantino volvió a remarcar que no iniciará acciones contra la denunciante y sus amigas.

Orden de restricción para ver a su primer hijo

Según contó, uno de las situaciones más triste que está pasando en este momento es no poder ver a su hijo de tres años porque la madre le impuso una orden de restricción apenas se conoció la absolución: "A tres días de haber sido absuelto me prohíben acercarme a mi hijo de 8 años. Nos parece absurdo porque no entendemos el motivo. Mi hijo iba a la casa mis padres a almorzar al mediodía. Se quedaba a la noche y también iba al negocio de ellos. Hablaba telefónicamente con él dos o tres veces por semana. Ahora que estoy absuelto no podemos entender el motivo de la restricción con mi hijo. Jamás estuvo implicado en nada, en ninguna de las causas", aseveró.

La restricción es por tres meses: "Tenía más libertades con mi hijo cuando estaba preso que ahora, que encima estoy absuelto".

Pintadas y escrache

La semana pasada se conoció que una persona hizo una pintada en el comercio de los padres de Fantino y la familia hizo la denuncia: "Fue el martes a la noche en el comercio de mis papás. La policía se encargó. Hay cámaras se seguridad en Ticino, sería un hombre que circulaba en motocicleta, no puedo contar más".

La familia denunció el hecho penalmente "para estar protegidos nosotros. Quien llevó a cabo esto me está juzgando por una causa que ya pasó y ya cumplí. No lo entiendo. Si lo hace por la absolución, tiene que entender mi absolución. Si quiere opinar que opine, pero que no agreda a mis padres. Si quiere informarse que lo haga". Y recordó que, en las próximas semanas se publicarán los fundamentos del juez Félix Martínez para determinar la absolución de Fantino por el beneficio de la duda.

La condena social

El exjugador recalcó que el hecho de las pintadas fue algo aislado porque fue bien recibido en su pueblo natal: "La gente de Ticino está contenta de verme, fue este hecho en particular nomás. No voy a hacer conjeturas, fue un hecho aislado. El resto de la población conmigo y mi familia nunca tuvo un inconveniente".

Por otra parte, confirmó que le enviaron una carta documento al intendente de Dalmacio Vélez por sus dichos contra el fallo de la justicia: "Consideramos que la manifestación que hizo no correspondía, menos en su condición de funcionario público. Enviamos una carta documento pidiendo que se retracte de sus dichos o iniciaremos acciones legales".

Y remarcó que "él es libre para decir lo que quiera, pero debe responder a esos dichos, más en su posición".

Mirando hacia adelante

Ante la consulta, Fantino dijo que lo más importante en este momento es "recuperar la relación con mi hijo. Es lo primero que quería al salir. Él percibe un montón de cosas". Señaló que durante el proceso "estaba tranquilo y seguro de que la absolución iba a ser el resultado", pero igual se sintió nervioso y "el día anterior hablé con él y percibió que no estaba bien por eso quise encontrármelo para darle un abrazo".

"Que un nene de 8 años esté diciendo todo el tiempo que me extraña, que quiere jugar conmigo, que me quiere... es doloroso por eso quiero reencontrarme con él", se emocionó.

Y después vendrá el tiempo para otras cosas: "Me quiero manejar más tranquilo. Disfrutar de la libertad, de mis hijos, padres y los que quieren estar conmigo. Quiero volver a jugar, pero lo voy a pensar".

Mirando hacia atrás

"Uno se equivoca y comete errores. Uno repasa y vuelve hacia atrás. Creo que lo mejor es tratar de estar con la gente que uno quiere y lo quieren y escuchar los consejos de los padres. Uno cree que nadie nos puede aconsejar pero uno se equivoca".

"Muchas veces nos guardamos un abrazo y un te quiero. Hay que esperar que lleguen este tipo de cosas para darnos cuenta que nos falta un familiar para decirnos te quiero", agregó.

Por último, enfatizó en su necesidad de poder seguir adelante: "En cuanto a la sociedad no quiero entrar en polémicas. Hay quienes están de acuerdo y otros en desacuerdo. Que esperen los fundamentos, que los pidan, los lean y se informen. Y si me juzgan por lo que pasó antes, ya cumplí mi condena".