Concretamente, hasta el momento no se definió si el partido continuará o no, aunque el órgano disciplinario resolvió: "Correr traslado del informe del árbitro por el término de 48 horas a ambos clubes para que realicen su descargo (art. 7). Obedece el acortamiento de los plazos para presentar sus descargos a la instancia en la que se está desarrollando el campeonato (play off)".

Asimismo, decidió oficiar a la delegación Las Perdices de la Policía de Córdoba para que informe sobre los hechos sucedidos en la disputa del partido entre "Santos" y "Fortineros", que motivaron la suspensión por falta de garantías.

Por otra parte, el Tribunal definió las penas para los cuatro jugadores que fueron expulsados en el cotejo del domingo, en el que Alumni se imponía por 3-2 hasta la suspensión. Por el lado del club "azulgrana", Facundo Petitti fue sancionado con una fecha de suspensión y Maximiliano Petitti con dos, en tanto que Agustín Candellero llegó a las dos amarillas y tampoco estará disponible en el siguiente cotejo.

Finalmente, en el "albirrojo" Facundo Molina fue sancionado con un jornada sin jugar y Tomás Lorca con dos, al igual que el ayudante de campo Ernesto Morello.

