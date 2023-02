Esta mañana, Roxana y Paz pasaron por conferencia de prensa. Allí, la primera expresó: "Voy a estar siempre muy agradecida por las invitaciones que nos dan. Poder traer un pedazo de nuestra tierra santiagueña es siempre un honor y un orgullo".

Además, agregó que esta es "una fiesta necesaria más ahora que nunca con estos momentos fieros que estamos pasando a nivel planetario".

Por su parte, Paz Martínez sostuvo: "Estoy muy feliz por regresar a Córdoba y a Villa María. Me encanta esto del Festival del Adulto Mayor, y lo digo como abuelo".

"Para mi es un gusto y ojalá que a alguien se le ocurra, como se les ha ocurrido a ustedes, hacer algo que se llame 'del adulto mayor'. Estamos plenos, yo sigo cantando mis canciones en el mismo tono que las he grabado hace 30 años, no he cambiado", comentó.

"Lógicamente los años me llevaron el jopo, pero en lo demás estoy intacto", bromeó el cantante de 74 años.

Además de los mencionados solistas, se presentarán también el Ballet Oficial de Adultos Mayores de Villa María y la Orquesta Municipal de Música Ciudadana "Alberto Bacci".

Prueba de sonido de Paz Martínez en el Anfi: Suena Merceditas

