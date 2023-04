Fetap asegura que Nación adeuda aportes por $2.340 millones

Los montos corresponden a los subsidios correspondientes a los meses de febrero y marzo. La entidad realizó gestiones ante la Secretaría de Transporte provincial para lograr su intermediación ante el Gobierno Nacional, responsable de los atrasos de los subsidios. A su vez, la provincia adeuda $300 millones por diferencias por compensaciones de Enero y Febrero de este año.

"Las empresas del sistema interurbano y los sistemas urbanos del Interior están al borde del colapso financiero, sin posibilidad de costear combustible, insumos y repuestos", indicaron desde La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros.

La misma advirtió que los atrasos en el desembolso de los subsidios del Gobierno Nacional, que al día de hoy totalizan $2.340 millones, correspondientes a los aportes de los meses de febrero y marzo últimos que tal como indicaron "ponen al borde del colapso financiero a las 43 empresas del sistema interurbano y los 26 sistemas urbanos del interior provincial. A su vez, de no regularizarse la situación, la entidad sostiene que las empresas se verán imposibilitadas de operar, comprometiendo, consecuentemente, la prestación de los servicios y la continuidad de los puestos de trabajo".

Frente a este cuadro, el jueves último enviaron una misiva a la secretaria de Transporte provincial, solicitando su intermediación ante las autoridades nacionales, a los fines de agilizar los desembolsos. A su vez, la Provincia también adeuda alrededor de $300 millones al sistema por compensaciones de Enero y Febrero de este año.

“La situación financiera del sistema es insostenible, las empresas no tienen manera de afrontar los costos de combustible, insumos, repuestos y salarios para operar normalmente, lo que podría implicar la reducción de servicios y el quiebre de empresas en el corto plazo, es por ello que apelamos a la intermediación de la Provincia, que es quién regula nuestra actividad”, remarcó la entidad que representa a los empresarios del sector.

Puntualizaron que el sistema de transporte Interurbano está integrado por 43 empresas que dan empleo a un total de 3000 personas y tienen un parque móvil de 1.100 unidades, por su parte, existen 26 sistemas urbanos que prestan servicios en localidades del interior provincial, con 600 empleados y 200 colectivos.

La entidad sostiene que estas empresa no podrán operar, de no mediar los desembolsos de los subsidios en los próximos días. “La situación es limite, la tarifa no cubre los costos, el efecto de la inflación provoca desequilibrios por encima del 70% respecto de la última actualización, hay 300 Unidades con atraso de modelo, lo que deja a las empresas sin condiciones para operar”, aseguran.