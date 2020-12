FETAP: ¿vuelven los colectivos a mitad de mes?

En un comunicado emitido este jueves, el gremio anunció que "el lunes y martes último, las Cámaras Empresarias del sector, junto con Aoita y la Secretaria de Transporte de la Provincia de Córdoba, mantuvieron audiencias en el Ministerio de Trabajo provincial, con el fin de arribar a un acuerdo que posibilite poner fin al conflicto salarial y organizar el regreso del Transporte".

Además dejaron de manifiesto, una vez más, la asimetría que existe en los fondos entre Buenos Aires y el interior y Córdoba con el interior provincial y que traería graves consecuencias: "situación por la que no se pueda establecer el pago de salarios en iguales condiciones en todo el sector, dejando a trabajadores con desigualdad en el pago y no pudiendo arribar a un acuerdo ante las pretensiones de la entidad Gremial, que exige el pago del mes de noviembre 2020, en momentos en que las empresas no tienen ingresos".

FETAP informó que también instó al compromiso de las empresas a que los fondos sean utilizados para el pago de sueldos.

El mensaje da cuenta de la intención del regreso a la actividad, según la Provincia sería "a mediados de este mes", pero "sin precisar el plan de regreso".

Finalmente el gremio señala que el regreso esta supeditado a recibir mayores fondos para garantizar los protocolos y planes necesarios para su regreso.