El hecho se conoció recientemente, ante la denuncia que llegó a Villa María Ya de parte de algunos lectores que enviaron fotos y un audio que da cuenta que el teléfono estaba apagado o no era atendido.

"Varios vecinos llamamos en la noche de anoche. Es por la fiesta clandestina que hubo en un campo", dijo este lector. Y, ante la consulta, señaló que "es jurisdicción de James Craik y policía de Tío Pujio". Esto es porque el evento se desarrolló en la zona rural, entre ambas localidades

"Llamamos reiteradas veces a la policía y no obtuvimos respuestas. Esos audios -que se adjunta en la nota- son las llamadas grabadas confirmando que las autoridades de Tío Pujio no contestan los teléfonos. Los vecinos nos vemos preocupados ante la falta de respuestas. Si tenemos alguna emergencia no sabemos a quien vamos a recurrir", criticaron.