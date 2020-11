Para referirse a este tema el secretario de Gobierno Damián Bernarte especificó: “En la madrugada del día domingo, personal de Espectáculos Públicos junto a efectivos policiales se dirigieron a un domicilio ubicado en barrio La Milka donde se estaba llevando a cabo una fiesta clandestina, algo que está totalmente prohibido por el contexto que estamos viviendo. En el lugar había alrededor de 300 personas, quienes al divisar la presencia de los efectivos escaparon trepándose a los techos, saltando tapiales, para luego agredir de una manera brutal al personal que se encontraba desarrollando su trabajo, arrojándoles todo tipo de elementos”, además el funcionario comentó que el municipio todas las semana efectúa un trabajo en redes sociales tratando de detectar invitaciones a reuniones de este tipo.

“Nos encontramos con la convocatoria a una fiesta por Halloween, la verdad que se nos hace complicado muchas veces detectar estos eventos sociales porque se utilizan perfiles privados de redes sociales y es difícil dar con el lugar exacto de los mismos, pero gracias a que se pudo constatar que había mucha gente en estas publicaciones que residen en barrio La Milka y que se habían anotado por una lista para participar de la misma, pudimos dar con el lugar donde se desarrollaría esta fiesta. Nunca imaginamos encontrar tanta cantidad de personas sin respetar ningún tipo de medida preventiva, la verdad que en todo este tiempo no se había detectado un evento de esta magnitud, inclusive se trabajó en forma conjunta con la Fiscalía de Instrucción de turno, previo conocimiento de la Policía haciendo la denuncia correspondiente porque sabíamos que se estaba llevando a cabo un encuentro de manera ilegal, entonces se sumó personal policial que al llegar al lugar, detectaron menores de edad, una gran cantidad de bebidas alcohólicas, equipos para pasar música, estos últimos secuestrados; además se detuvo a cuatro personas, todas mayores de edad, entre ellas las organizadoras del evento, que mostraron resistencia a la autoridad”, relató el secretario.

Para finalizar, Bernarte manifestó su preocupación frente a estos hechos que no sólo atentan contra la salud de los ciudadanos, sino que dejan en evidencia el grado de agresividad y poca empatía con el que se manejan estos grupos de jóvenes.

En la región también hubo festejos por Halloween

“Es lamentable que los jóvenes no entiendan lo que implica participar de un evento de estas características, entendemos que llevamos un largo tiempo en esta situación, pero también sabemos que con que haya un solo chico portador de Covid en estos lugares, lo más probable es que volvamos a tener un promedio de entre 100 y 150 personas contagiados y eso implica una inconciencia total frente a la situación sanitaria que atraviesa la ciudad. La juventud es probable que no tengan mayores complicaciones y transcurran la enfermedad con síntomas leves, pero si contagian a una persona mayor o a alguien con alguna patología preexistente, realmente pueden no solo poner la salud de estas personas en riesgo, sino también la vida. En la ciudad ya han fallecido muchas personas, todos lo sabemos y que ni aún así terminemos de tomar conciencia de que estamos pasando una etapa muy crítica que está generando mucho daño, mucho dolor en familias de San Francisco, es triste. Sabemos que no existe por el momento una vacuna que nos proteja de este virus, la única forma de controlarlo es cuidándonos entre todos. No es agradable ponerle fin a una reunión que en cualquier momento hubiese sido normal, pero hoy hay que entender que no se puede y los que lo hacen están generando potencialmente mucho daño. Volvemos a apelar a la comunidad recalcándoles que debemos cuidarnos evitar todo tipo de reuniones familiares y sociales, respetando el distanciamiento, utilizando el tapaboca ya que por ahora es la única manera de parar este virus que tanto dolor nos viene causando. Les pedimos una vez más que hagamos el esfuerzo y nos comprometamos entre todos a respetar lo establecido porque es la única manera de protegernos”, concluyó el secretario de Gobierno.