"Me encuentro bastante desilusionado por la decisión que tomo 20 horas antes de la fiesta, jugando con los sentimientos, trabajo e ilusiones de las familias y sobre todo de los egresados", empieza el posteo de Jesús Vásquez, tío de una de las egresadas 2020 del pueblo.

En el posteo, y en los comentarios, no sólo criticaron la decisión de Pajón, sino también toda la gestión que hizo de la pandemia, poniendo dudas sobre todas las decisiones que tomó. Incluso, se puso en tela de juicio la cantidad real de contagiados por coronavirus que existen en el pueblo. En Ausonia hay mucho malestar y el intendente todavía no salió a responder.

El comunicado completo:

Me involucro como Tío de Sofia Vásquez con el fin de recordarle que ha dejado mucho que desear en su actuación frente a la pandemia, porque una cosa es decir como el pueblo tiene que hacer las cosas y otra usted como intendente dar el ejemplo; dicho esto puede enumerar algunas de las cosas que me parece que ha hecho mal a mi parecer y seguramente que otras personas deben estar de acuerdo conmigo, pero desgraciadamente no se pueden expresar como lo hago por distintas razones.

Algo oportuno hubiese sido que te reunieras con los chicos y les explicaras e empatizarás con ellos sobre la situación, y te digo esto porque es algo que sabes hacer muy bien en tiempos de elecciones, bueno ya sabemos para que. Quiero recordar tu decisión de que los chicos tenían que hacer su fiesta en el polideportivo al aire libre y con no más de 100 invitados, se preguntó por el salón para tener como segunda opción en caso de mal tiempo y tu respuesta fue que el salón no iba a poder ser para más de 30 personas, siendo para 500 personas aprox. la capacidad de este.

Ah, pero justamente anoche me sorprendió la fiesta que había en el quincho del poli, todo cerrado, con una veintena de personas; el tema acá es que no está siendo para todos iguales o te fijas donde vos querés, porque diste una capacidad de 30 personas en un salón que es para 500 personas y acá en el quincho este había una veintena en un sucuchito de 50 m2. Hago un párate para aclarar que estoy de acuerdo de que los bares trabajen porque son gente que necesitan trabajar, pero no se está respetando para nada la capacidad y eso lo sabemos todo el pueblo, al fin y al cabo no estas cuidando la salud de los habitantes del pueblo, ni de los trabajadores de la salud, ni de los de ahora ni de los de antes. La fiesta ya está suspendida, pero estaría bueno que hables con los chicos personalmente, estas a tiempo todavía, trata de hacerte un lugarcito en la agenda, porque se ve que sos una persona muy ocupada, digo porque no se te ve mucho por el pueblo.

Ahora me gustaría tocar el tema de los aislamientos, y te quiero preguntar ¿si a vos te está llegando toda la información o no es de tu interés? Porque en este rebrote son más las personas que deberían haber estado/estar en aislamiento de las que estuvieron/están, de ahí mi dicho de que HACES LA VISTA GORDA. También me llego una información de que en el Hospital de Villa María hay asentados 3 casos positivos en Ausonia, siendo que la información que da el Dispensario local es más mayor. Esta es una información que me llego y me llamo la atención, ¿será verdad?

Por último, el fin de semana pasado ingreso al pueblo, más precisamente al Polideportivo, un individuo proveniente de La laguna, que estaba aislado y fue denunciado desde su pueblo por lo cual la Policía local actuó para sacarlo de Ausonia, es de ahí que no hubo ningún tipo de aislamiento hacia las personas que hicieron contacto estrecho con él. Ya que el poli es un lugar donde no se respeta ningún tipo de distanciamiento social, donde el cuidado es mínimo, podría haber motivos para aislar a gente con razón, no como otras veces donde se buscó contactos inexistentes, me consta que en algunos casos fue así. Vásquez Jesús24.361.150.