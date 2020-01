¡For export! Bruno jugará la Superliga de las Américas de Rugby con el combinado chileno

El rugbier villamariense Rodrigo Bruno integrará el plantel de Selknam, equipo franquicia de Chile que disputará este año la Super Liga Americana, primer torneo profesional de rugby en el continente.

El deportista se refirió a su llegada al equipo chileno en declaraciones a Villa María Ya!: “Fue por medio de Daniel Hourcade, el ex entrenador de Los Pumas. Me contactó apenas volví a Argentina cuando yo estaba jugando en Italia, me dijo que se iba a hacer una liga profesional en Sudamérica y si estaba interesado para ir a jugarla”.

Además, Bruno narró que esperó “el tiempo que tenía que ser, y tuve el llamado de Federico Todeschini, fue jugador de los Pumas en 2007″, quien es “parte del staff técnico de Chile, y me contactó con el entrenador que es Pablo Lemoine, que jugó mucho tiempo en Francia y en base a eso hicimos una charla y me propusieron algo que me cerró”.

“Estoy en contacto vía telefónica con ellos, a partir del lunes ya me incorporo en Santiago de Chile, que ahí va a ser la sede para nosotros. Tenemos un mes y medio para ponernos a punto de la pretemporada y en base a eso ya empezamos a jugar unos partidos amistosos y ya arranca el torneo a mediado de mayo”, agregó.

Por otra parte, Bruno narró que la creación de la liga es algo bueno para “el rugby sudamericano, es un crecimiento increíble para todos” y narró que el torneo “es una vidriera, y una puerta muy grande para uno hacerse ver y demostrar que está para la altura”.

Finalmente, el rugbier se refirió a lo que dejó el 2019, donde tras regresar de Italia volvió a vestir los colores del Jockey Club: “Cuando volví a mediados de mayo, que se terminó la temporada allá me vine para mi club a jugar, me reincorporé con mis compañeros, terminé el año con ellos y la verdad que hacía mucho tiempo que no jugaba para mi club, eso me gustó demasiado”.

Audio: Declaraciones de Rodrigo Bruno para Villa María Ya!:

Foto: Gentileza Córdoba XV.