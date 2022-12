Precisamente, el homenaje tuvo lugar anoche en la sede del poder legislativo villanovense. En la oportunidad, el funcionario provincial analizó el reconocimiento que le otorgaron en diálogo con Villa María Ya!: "Es una satisfacción muy grande, es un honor muy grande, es la primera vez que se reconoce a un exintendente y estando en vida, y además siendo funcionario provincial".

"A la vez es una responsabilidad de seguir haciendo quedar a mi ciudad lo mejor posible, donde me toque representar, así que no tengo más que palabras de agradecimiento, máxime que no solo ha sido una distinción apoyada por el bloque de mi partido, sino también por los tres concejales del radicalismo", agregó.

Asimismo, Frossasco señaló: "Desde que el gobernador me convocó en el ámbito provincial, no hice más que tratar de ayudar a sus instituciones, a su gente, me comprometí con el intendente a las obras que habíamos prometido con el Gobernador que llegaran, como poner en valor el parque Hipólito Yrigoyen, que está hermoso, 16 hectáreas es un privilegio, que le hemos cambiado la fisonomía con aportes del Gobierno provincial, la circunvalación que hace que hoy la ciudad no esté atravesada por cientos de camiones todos los días, el nuevo puente, la escuela ProA".

Por otra parte, también manifestó: "Hemos logrado consolidar al COSEDEPRO como un organismo prestigioso, todos los eventos más importantes a nivel nacional e internacional se juegan en nuestra Córdoba, y eso tiene que ver con varios motivos: con el Estado que aporta, con los estadios que están en inmejorables condiciones, con la infraestructura económica, con la infraestructura gastronómica, con la hotelería y con la seguridad".

"Córdoba tiene prestigio en materia de seguridad deportiva, porque somos el único distrito del país donde aquí los eventos masivos se juegan con ambas parcialidades, y eso lo hemos construidos desde nuestra gestión y es lo que anhelamos a seguir haciendo el año que viene", agregó.

Frossasco fue reconocido por su labor en el COSEDEPRO

Finalmente, el exlegislador provincial y exintendente de Tío Pujio, Darío Ranco, estuvo presente y afirmó estar "muy complacido" por la invitación y también "reconfortado" por el reconocimiento del Concejo Deliberante de Villa Nueva a su amigo, Marcelo Frossasco.