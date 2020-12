Precisamente, se refirió a esta situación a través de sus redes sociales: "Vuela alto nuestra peludita tu corazón no resistio a la ignorancia de la gente anoche... tratamos de calmarte de mil manera en el refugio pero imposible resguardarte de la ignorancia de la gente cuando se pensaba q ya no se tiraba más nada lo hacían con más ganas y dos personas conteniendo 200 perros es poca se q esto no va a cambiar me dan mucha tristeza"

Cabe destacar que la protectora Sarmiento rescata animales de situaciones extremas de maltrato y abandono. Lograron a los largo de los años una gran cantidad de adopciones exitosas, pero el número de albergados no disminuye porque muchos de ellos los abandonan en las cercanías.