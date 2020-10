Fútbol seguro: Propietarios de canchas piden regresar

Fernando Gutiérrez, dueño de uno de estos establecimientos y participante de la manifestación, se refirió al presente del sector en declaraciones a Villa María Ya!: "Estamos realmente en una situación crítica". "Es insostenible básicamente, porque hizo exactamente seis meses que tenemos que todos los predios de fútbol cerrados, con las condicionantes que tiene mantener un predio", añadió.

En este sentido, precisó que los alquileres de los establecimientos "se siguen pagando" y que durante los primeros meses de la pandemia "EPEC hacía una medición oscilando o presumiendo una medida que es la totalmente irreal, nos seguían cobrando como si la cancha funcionara, venía el mismo monto que si la cancha estuviese abierta".

El diálogo con las autoridades y el protocolo

Por otra parte, Gutiérrez se refirió a los pasos que siguieron para regresar a la actividad: "Primero hemos pedido que nos escuchen, dialogar al menos, justamente con (Pablo) Rosso, con el ente municipal y demás, nos dieron vueltas, vueltas y vueltas hasta que nos recibieron". "Fue una charla mínima digamos, como un pequeño mimo, que nos sentimos inclusive bastante frustrados en esa reunión, pero sin embargo tratamos de ir por más, presentamos protocolos", agregó.

Precisamente, enfatizó que el protocolo incluye "áreas de ingresos, egresos, áreas sanitarias, un control con planillas" y que fue elevado "al COE provincial". "Le dieron el visto bueno en teoría, supuestamente lo han visto, y ahí quedó todo. No recibimos más respuestas", añadió.

En referencia a esta situación, Gutiérrez resaltó: "Pareciera que no le interesa en lo mínimo que abramos". "Cuando no hubo casos no abrimos, cuando hubo casos tampoco abrimos, y no tenemos una proyección o un panorama, estamos todo el tiempo a la espera", manifestó.

Partidos clandestinos

Por otra parte, el representante de los propietarios de los complejos de fútbol afirmó: "Durante la semana, durante los fin de semana, está lleno de partidos en forma clandestina. Salís a dar una vuelta un sábado a la tarde en Villa María y ves partidos clandestinos por todos lados". Ante esto, pidió "habilitar las canchas de fútbol, que esos partidos se hagan pero de manera controlada" y sostuvo que el riesgo de contagio es menor "en un partido de fútbol, jugando siete contra siete en un área de 1500 metros cuadrados".

Finalmente, y consultado por el futuro de la actividad si no pueden regresar, Gutiérrez resaltó: "No nos queda otra que aguantar". "Tenés una infraestructura grande que lamentablemente la estamos aguantando como podemos".

Audio: Declaraciones de Fernando Gutiérrez para Villa María Ya!:

Fer Gutierrez 1.mp3