En las últimas horas, la joven de la vecina ciudad se contactó con la redacción de Villa María Ya! y aportó una serie de pruebas de su interacción virtual con el artista del país azteca. Mediante videos, capturas de pantalla y audios, muestra lo que fueron las interacciones entre ambos.

Entre los documentos aportados, se puede dar cuenta de que Castro le ofreció a Galera que lo acompañe a París, ya que el cantante mexicano lanzaría una canción denominada "París es una trampa" y habría buscado que la villanovense sea protagonista del videoclip. Sin embargo, habría pretendido que fuera sola a la capital del país galo, algo a lo que la mujer no accedió.

En una captura de una conversación de WhatsApp que la joven envió a este medio, se puede leer que Castro habría afirmado lo siguiente: "Para hacer un video como el que necesito tenemos que transmitir al público que hay piel y química, me gustaría que vengas sola así tenemos algo más íntimo que me encantaría".

castro galera.jpg

"Me dejás helada, no creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente, creí que eras otra clase de persona cuando hablamos y no me interesa", retrucó Galera. Hasta este momento el cantautor mexicano no habría hecho declaraciones públicas sobre este asunto, por lo que restará ver con el correr de las horas si el culebrón le seguirá el ritmo al dólar blue, o si las repercusiones se detendrán en este punto.

Más pruebas:

Rocío filmó desde otro celular cómo ingresa a la cuenta del artista y luego a los mensajes, para demostrar que son auténticos.

Rocío Galera aportó pruebas de sus mensajes con Cristian Castro

Luego grabó dos fragmentos de una llamada telefónica:

Fragmento de una llamada de Rocío Galera con Cristian Castro

Fragmento de una llamada de Rocío Galera con Cristian Castro 2

