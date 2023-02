Precisamente, cabe recordar que la joven de la vecina ciudad había difundido unos chats que habría sostenido con el novio de la concursante en el reality. Luego, la familia de Poggio salió al unísono a desmentir esas conversaciones en una entrevista televisiva.

Ahora, Galera respondió una serie de preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram, incluyendo a una en la que le consultaban si se animaría a juntarse con un familiar de Julieta y mostrarle los chats. "No tengo problemas en juntarme y mostrarles todo, pero me gustaría que la madre y las hermanas defendieran a ella y no a él, se ve que es más importante el juego, una lástima por Juli", afirmó la villanovense, en una historia que fue compartida en Twitter por El Ejército de LAM.

"A la madre le encanta las cámaras, y quiere facturar con las hijas, de chicas las preparó para estar en la TV, quiere que gane Ju y no le conviene que se distraiga (lo dijo en un programa), por eso niega todo, es más importante la plata, la fama que la reputación de la hija", agregó en otra respuesta.

Por último, Galera sostuvo que tiene conversaciones con Bardelli desde diciembre. Cabe recordar que a principios de año también habían trascendido presuntos chats entre la joven y el reconocido futbolista Mauro Icardi, lo que generó un importante ruido mediático.

