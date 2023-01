Concretamente, la reacción llegó luego de que Villa María Ya! se hiciera eco de una publicación del delantero del Galatasaray turco, quien desmintió el intercambio de mensajes entre ambos. "Quiero agradecer a @villamariaya y a los que se creen mis enemigos pero en realidad solo son fans confundidos por la importancia que me dan", arrancó su misiva publicada en su cuenta de Instagram.

Asimismo, señaló: "¿A dónde quedó el respeto hacia la mujer? Los dueños de VM Ya son hombres y abogados que deben saber bien las leyes y que resta muchísimo que permitan estos comentarios, publicando noticias falsas, que hasta el mismo Mauro borró". Finalmente, cerró su mensaje con el hashtag #BastaDeViolencia.

NOTA DE REDACCIÓN: Este medio, a través de la "representante" de la señorita Galera, recibió en el día de ayer una solicitud para detener los comentarios realizados por "fomentar la violencia" y cuyo hecho trascendieron el ámbito nacional, a cambio de más información para publicar sobre la supuesta relación con el señor Icardi.

Es importante señalar que Villa María Ya! prioriza la libertad de opinión de sus lectores, y no negocia con gente que se beneficia de estas situaciones. Además, no fomenta la violencia contra la mujer ni contra ninguna persona. La denunciante, como cualquier hijo de vecino, debería conocer que el Sr. Icardi es una persona pública y medios nacionales como Infobae, Cadena 3, entre otros tomaron el hecho como una noticia más del montón y no de manera personal contra la denunciante.

Firma: Abgdo. Alexis Rinero - Director de Villa María Ya!

Todo el IcardiGate

Cabe recordar que todo comenzó cuando Galera publicó unas capturas de pantalla donde el delantero del Galatasaray le habría respondido una historia. "Sos vos o te manejan las redes?", preguntó la joven. "A mi nadie me maneja nada", respondió Icardi. "Me encantaría conocerte, donde estás?", prosiguió la influencer local. "Estoy en Estambul y me interesas. Estoy complicado, lo único te pido privacidad", fue la respuesta.

Como ya sabemos, en caso de que esta conversación realmente haya existido, la privacidad no fue respetada ya que Galera hizo públicas las capturas. "La verdad que no me interesa su privacidad porque su vida es pública", dijo al respecto.

Con la noticia saliendo en todos los portales nacionales y con los programas de chimentos peleándose para conseguir la exclusiva con la villanovense, Icardi terminó posteando lo siguiente en su cuenta de Instagram: "Lo aclaro para que no queden dudas! Con esta también me caso en un rito espiritual? Avisen cualquier cosa (emojis de risa). TODO FALSO. Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace 'famoso'".

Más información:

¿Una villanovense cautivó a Mauro Icardi?

Mauro Icardi desmintió a la joven villanovense