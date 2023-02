Concretamente, fue en el programa "A la tarde", que se emite por América TV. En la oportunidad le preguntaron cómo repercutió en su entorno una frase publicada por el futbolista, quien desmintió las conversaciones y señaló que está "para un poquito más que escribirle a las minitas por Instagram", a lo que la joven respondió: "A mí no me gustó para nada, y me parece que la que puede estar para algo mucho más soy yo, no él".

"Un hombre casado, que tiene un montón de problemas en este momento, no tiene vínculo ni con su mamá ni su hermana y está divorciándose de su mujer, así que muy bien las mujeres de su entorno no se lleva", agregó.

En el comienzo de la entrevista, Galera manifestó que el diálogo con el deportista "no fue más que un ida y vuelta de chat por Instagram" y que fue él quien comenzó con la conversación, luego de que ella subiera una historia.

Asimismo, afirmó que quería aclarar el asunto de la privacidad que habría solicitado Icardi en uno de los mensajes: "Lo primero que hice fue compartirlo, porque era como "wow, me está hablando Mauro Icardi", y yo creí que iba a quedar todo ahí el chat, que no iba a pasar más y que iba a tener la repercusión que tuvo. No sabía que me iban a estar llamando después de todos los programas".

"Después de hacer público el chat, él me habla y me dice "porqué lo subiste", entonces le digo "no creí que ibamos a seguir hablando, que me ibas a seguir hablando" y lo que pasa que el sale a desmentirlo", agregó. Asimismo, relató: "Me dijo "alguien ahora va a ir y lo va a desmentir", porque él está ahora en medio de un divorcio en este momento, con Wanda (Nara)".

La joven villanovense también afirmó: "Hay una persona que le está manejando las redes a Mauro, que lo está intentando cuidar, en realidad no lo está cuidando nada, porque lo está haciendo quedar muy mal hablando así, de que él está para algo más, tratando a las mujeres de 'minas'".

Las conversaciones con Icardi

Por otra parte, ante la consulta de si tuvo largas charlas con Icardi, Galera señaló: "Tengo mucha conversación, y yo no salí en ningún medio a mostrar toda la conversación que tengo, ni hablar de él, y él sigue publicando cosas, supuestamente es una persona que lo está cuidando, que está desmintiendo todo esto".

Asimismo, manifestó: "Si yo hubiese querido hacerlo por fama, lo primero que hago me tomo un avión, agarro el pasaje que él me ofreció y estaría ahora con él, la verdad que no estoy para eso". "Él me ofreció viajar a verlo, dice que allá se encuentra muy solo, no tiene nadie, no tiene ni a su familia, ni a Wanda, nadie", agregó.

Finalmente, Galera respondió que no se ilusionó con Icardi y señaló que recibió mucho apoyo de la gente. También elogió a su ex: "Yo a Wanda la amo, me parece que es una genia, que es súper inteligente".

Video: Entrevista de A La Tarde a Rocío Galera (inicia después del minuto 02:01:00):

Los secretos de Eduardo Fort + Julia Mengolini vs. APTRA #ALaTarde | Programa completo (31/01/23)

Más información:

¿Una villanovense cautivó a Mauro Icardi?

Mauro Icardi desmintió a la joven villanovense

IcardiGate: Rocío Galera pidió "basta de violencia"

IcardiGate: Mauro volvió a desmentir los chats