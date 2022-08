Geriátrico allanado: El crudo testimonio de un familiar

Una de las personas involucradas, familiar de una persona alojada en el denominado Hogar Irene, habló con la periodista Patricia Gatti y describió la difícil situación que debieron atravesar y qué los llevó a hacer público el caso.

"Nosotras con mis hermanas y mi hermano estamos a cargo de nuestro abuelo. Al complicarse un poco la situación para poder cuidarlo, lo llevamos a una residencia en la que decía ser dueña una gerontóloga, que es Claudia Alejandra Rodríguez". Según describió, tenían "muy buenas referencias".

Sin identificación

"El lugar era cómodo. Pero no tenía cartel. No se veía de afuera que ese sea un hogar. Según ella, la cartelería estaba en proceso. Así que pronto la iba a colocar", dijo.

"Las cuidadoras que estaban ahí eran solamente ella y una persona más. Eran tres abuelos los que estaban ahí, a veces cuatro, no subía de eso la cantidad", sin embargo, "las cuidadoras empezaron a rotar constantemente". "Cuando preguntábamos nos decían que Fulanita está embarazada, no trabaja más, no puede hacer fuerza. Bueno, después apareció otra. Al tiempo desaparece y ¿Qué pasó con esta otra chica? No, que de esta otra chica se fue a vivir a un pueblo con un novio, no trabaja más. Entonces ya me pareció un poco raro y empecé a preguntar, y a tratar de ubicar a una de estas cuidadoras", relató la entrevistada.

No les pagaba

"Una de ellas que me cuenta que no les pagaba el sueldo. Que a veces las hacía trabajar hasta los días francos. Bueno, esta gente cansada de sus malos tratos, sus malas maneras se terminaba yendo", destacó.

"Había como un descuido, más que maltrato, digamos. Él (por su abuelo) me venía diciendo que la comida no le gustaba, que había poca comida. Y bueno, uno por ahí minimiza un poco, porque dice, quizás no tiene sal. Le falta algún condimento. Nunca imaginé que lo que ellos comían eran como unos guisos, un rejunte de los que me mandaron fotos, de algo que no se sabe ni qué es. Él tiene ya tiene varios kilos menos, pero en el invierno por ahí uno no lo nota y al no tener que bañarlo nosotras no nos dábamos cuenta tampoco", se lamentó.

Un papel

"El día que lo vamos a retirar para comer un feriado, la empleada nos entrega un papel con un número de teléfono, una de las empleadas nuevas. Nos ponemos en contacto y era una enfermera que había estado trabajando ahí, que nos cuenta que esta mujer no solo maltrataba a los abuelos, sino que a veces no había comida en el lugar, porque la señora argumentaba que no tenía dinero".

"Nosotros pagábamos más de cien mil pesos para que mi abuelo estuviera ahí mensualmente. Primero estamos pagando noventa. Después pagamos noventa y cinco. Después ciento diez. Pero ella de a poco fue sacando servicios. A las cuidadoras no les pagaba, no les compraba comida. Así que no sabemos qué hacía con el dinero", se preguntó.

"Después nos enteramos de que esa mujer tiene el marido está preso. El marido, que es el titular del lugar este, se llama Fernando Pablo González y está detenido", indicó.

Los dopaban

Además, la entrevistada indicó que en ocasiones los dopaban. "Es una droga muy fuerte. La verdad que los dopaba para que no la molestaran. Ella no hace esto por amor a los ancianos, por tener una profesión. Lo hace por dinero".

Por ese motivo, "retiramos las cosas de mi abuelo del lugar y me dirigí a la Policía Judicial para hacer la denuncia, pero me dijeron que tenía que presentarse él a declarar. Mi abuelo tiene noventa y cinco años, está prácticamente sordo y se comunica con nosotras mediante lectura y escritura. Nosotras escribimos y él lee, interpreta y nos contesta. Él no quería ir. Con que me saquen de acá es suficiente, dijo".

Las denuncias

"El hijo de la otra señora hizo la denuncia con Alicia Peressutti en la Defensoría del Pueblo. También fue a la Municipalidad y este lugar no está registrado", explicó.

"Así que nos pusimos en contacto con él y dos ex empleadas más, que están buscando la manera de que se les pague el tiempo que ellos estuvieron trabajando. Nos reunimos, fuimos nuevamente hacia la Policía Judicial y logramos que nos tomaran ahí la denuncia", y es lo que desencadenó el allanamiento y posterior cierre del lugar.

Eso se debe sumar a "las denuncias que hicieron las ex empleadas que están en el Ministerio de Trabajo, que tuvieron que poner un abogado".

Un poco de humanidad

Para finalizar la mujer explicó que quisiera "que sea expuesta esta situación y que sirva también de ejemplo para las otras instituciones. Yo entiendo que es un negocio, que la gente tiene que vivir de algo, pero también un poco de amor, de empatía, de humanidad", concluyó.

Más información:

La Justicia allanó una residencia geriátrica

El geriátrico allanado, fue cerrado