Gill estará hasta el 21/04 en un simposio internacional

El mandatario Villamariense fue seleccionado junto a otros dirigentes políticos, empresariales y académicos del país, e invitado por la Red de Acción Política (RAP) que organiza el evento y asume los costos del viaje.

La actividad se desarrollará hasta el 21 de abril en las ciudades de Londres y Cambridge, con el objetivo de crear instancias de diálogo para avanzar en el abordaje y análisis de los impactos ambientales, económicos y políticos generados en el actual contexto mundial.

Junto a miembros del Center for Latin American Studies de Cambridge University y destacados académicos de International School for Government at King’s College London, representantes del mundo político y empresarial trabajarán en el impulso de reformas para poner en valor los recursos con los que cuenta el país, e incrementar así las inversiones y exportaciones. Al mismo tiempo, se buscará promover el crecimiento sustentable e inclusivo, y la generación de empleo formal y productivo.

Para ello, a lo largo de las jornadas se abordarán los siguientes ejes: contexto global, amenazas y oportunidades; sustentabilidad, medio ambiente y cambio climático; rol de la innovación en el desarrollo; economía política de las reformas para promover el crecimiento sustentable e inclusivo; políticas públicas basadas en evidencia.

Cabe destacar que entre las autoridades que integrarán las mesas de trabajo se destaca la presencia del decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science, Andrés Velasco; el presidente Ejecutivo de la Escuela Internacional de Gobierno del King's College London, Alexander Downer; y Christopher Hill, Partha Dasgupta y David Reiner de Cambridge University. También participará como expositor destacado el embajador argentino en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Javier Figueroa.