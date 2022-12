Martín Gill: "Si tengo que asumir el desafío de gobernar Córdoba, lo voy a hacer"

"Si tengo que asumir el desafío de gobernar Córdoba lo voy a hacer. Si tengo que asumir otra responsabilidad en un proyecto con capacidad de transformar Córdoba lo haré. De la misma manera tenemos que hacerlo cada intendente en su territorio, en su localidad y en su departamento para tener el candidato a legislador. A esos tiempos lo decidirán el conjunto y la realidad, pero con la capacidad de ir dialogando y pensar si hay posibilidades de sumar voluntades del proyecto político que venga en Córdoba", afirmó.

En su alocución a la par de intendentes de localidades como Idiazábal, Cruz Alta, Laguna Larga, Río Primero, La Para, General Roca, Corral de Bustos, Villa Nueva, San Francisco del Chañar, Villa Gutiérrez, Villa del Dique, Villa Ciudad Parque, Villa Quillinzo, Ordoñez, entre otras, Gill también expresó: "Tenemos que tener la vocación de construir un proyecto de poder para ser protagonistas de ese gobierno en Córdoba, y la capacidad de entender los tiempos, los momentos, para entre todos decidir los pasos que tenemos que dar. Si el último día hábil del año a las 15.30 estamos hablando de política en esta localidad del departamento Colón, tenemos toda la fuerza, la convicción y el entusiasmo para que eso sea posible a partir de los primeros días del año que viene. No es un proyecto para pocos, es un proyecto para todos. Tenemos la vocación de ser un proyecto de poder en Córdoba, para ser protagonistas y no espectadores del gobierno. No queremos hacer un club, donde unos pocos se sientan dueños de una membresía".

Por último, sostuvo: "Necesitamos sumar a los mejores, vengan de donde vengan. Necesitamos aprender, conocernos. Tenemos una enorme virtud: Quienes estamos aquí y otros compañeros en distintos rincones de la provincia, tenemos la convicción de construir un nuevo proyecto político para Córdoba, un proyecto que asuma la agenda pendiente en nuestra provincia y que tenga un solo norte: la producción, la industria, el trabajo, la educación, la salud. Un proyecto que incluya, que escucha, con el objetivo de cambiarle todos los días la vida a la gente. No debe haber dirigente político que haya recorrido más la provincia de Córdoba en los últimos 10 años que los que estamos acá. Hemos llegado a cada rincón en el momento que fuera, una, diez, veinte veces. Los tiempos que vienen en Córdoba reclaman un proyecto disruptivo, y el último proyecto disruptivo en Córdoba lo llevó adelante José Manuel De la Sota hace 25 años con Unión por Córdoba".

Martín Gill: "Si tengo que asumir el desafío de gobernar Córdoba, lo voy a hacer"

