González no volverá a la Legislatura sin un fallo judicial

Aclaró que “si vuelvo a la Legislatura quiero hacerlo con la tranquilidad absoluta de que puedo y debo hacerlo. Y si no, prefiero no volver. No me va la vida en un cargo de legislador”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de renunciar, señaló que no evalúa dicha alternativa porque “todos tienen derecho a la defensa y las cosas pueden resultar totalmente distintas. Creo que todo el mundo tiene derecho que la justicia examine su situación y dictamine”.

Cuando le preguntaron qué le manifestaría a los familiares de la docente que falleció en el accidente y de las dos menores de 14 años que permanecen internadas por el mismo hecho en el Hospital de Niños, dijo que les transmitiría “mi solidaridad, mi pesar y dolor en serio porque yo sufro muchísimo con lo que ha pasado”.

A continuación, González aseguró que confía en que “la justicia va a poner las cosas en su lugar”.

“Jamás voy a eludir una responsabilidad porque nunca lo he hecho a lo largo de mi vida. Y a pesar de estar dolido, triste y viviendo con amargura estos momentos, tengo en mi intimidad la misma convicción y los mismos deseos de que podamos seguir trabajando y haciendo cosas por nuestra región.

Reconoció que “ésta es una tragedia para la que no creo que nadie esté preparado, pero particularmente, en mi caso, el impacto ha sido brutal”.

En cuanto a las razones por las que resolvió dialogar con la prensa, detalló que “tenía pensado no hablar de este tema hasta tanto no hubiera un fallo judicial acerca de lo que pasó, pero he resuelto hablar por distintos motivos. Uno es por toda la gente que me ha acompañado a lo largo de tantos años. Otra es por mi familia. También por mis viejas luchas de traer progreso, trabajo y mejor calidad de vida a Traslasierra. Me cuesta imaginar que esto se me ha truncado por una tragedia en la que yo estuve involuntariamente incriminado”, agregó.

Al referirse al luctuoso siniestro vial en Camino de las Altas Cumbres, González sostuvo que “desdichadamente no recuerdo el momento del accidente. Es más, cuando salí del vehículo no tengo memoria de lo que ocurrió. Lamentablemente. Cuando supe que había una persona muerta y dos niñas malheridas, cruzó por mi mente que hubiera dado mi vida para haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final, pero dios ha planteado las cosas de otro modo y ha puesto una cruz en mi espalda, que debo sobrellevar y debo reponerme de eso. Vuelvo a repetir, del instante del accidente, no tengo memoria lamentablemente”.

