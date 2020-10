En referencia a su estado de salud, el mandatario afirmó: "Me encuentro bien, los síntomas que tuve fue dolor intenso de cuerpo, y leve temperatura, 37.1, 37.2, no más de eso y algo de congestión". "Afortunadamente pasó todos esos síntomas durante el fin de semana largo, que eso también evitó en que haya estado en contacto con gente de la Municipalidad", afirmo.

El intendente de Villa Nueva enfatizó que el domingo sintió "fuerte dolor de cuerpo y ahí lo atribuí a que podía ser propio de estar cansado", aunque el lunes estuvo "con 37.1 y me seguía doliendo el cuerpo, ya ahí me pareció algo raro, no habitual". Pidió ser hisopado, y mediante testeo rápido dio positivo para coronavirus.

El contagio

En referencia a su contagio, Graglia manifestó que utiliza "mucho el barbijo" aunque ante "un mínimo descuido, que realmente no me di cuenta que puede haber sido, uno se ha contagiado". "No me preocupa de dónde vino, sino que ya está y tratar de sobrellevar de la mejor manera", añadió.

Además, el intendente resaltó que el contagio puede estar ligado al uso de vajilla. Por otra parte, en las últimas horas se confirmaron dos casos positivos en el municipio villanovense, ligados a funcionarios.

Finalmente, Graglia enfatizó que esto servirá "para acomodar un montón de cosas que yo siempre tengo en carpeta, armar mis gestiones" y que seguirá "trabajando desde casa".

Tagni: "Deseo tu pronta recuperación"

Por último, desde la oposición llegaron mensajes de apoyo para el intendente villanovense, más precisamente de parte del concejal radical, Ignacio Tagni. Desde su cuenta de Facebook, el edil afirmó: "Muchas veces la gestión nos expone a tal punto que nuestra salud puede ser vulnerable. Natalio, de corazón espero que esté todo bien y deseo tu pronta recuperación. Los Villanovenses entre todos nos necesitamos".