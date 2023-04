Precisamente, consultado por su futuro una vez que deje el Ejecutivo villanovense, el mandatario afirmó: "Me veo vinculado a la política, me gusta lo que hago, lo hago con muchas ganas, con mucho empeño, con mucho sacrificio, entonces creo que estoy capacitado para poder acompañar desde el lugar que me toque, poder acompañar la gestión de Villa Nueva, poder acompañar también las gestiones nacionales".

"Estoy peleando para poder ingresar como legislador departamental, creo que la experiencia que uno ha adquirido, el tiempo que ha estado a cargo del ejecutivo y siendo funcionario de la municipalidad de Villa Nueva nos ha preparado para poder dar nuestro aporte y ese trabajo de compromiso para con toda la región, así que vamos a hacer fuerza por eso, pero no es algo que me desespere, sino que me quiero ocupar, quiero trabajarlo" agregó.

Finalmente, Graglia destacó: "Mi compromiso fuerte es con Villa Nueva, y desde el lugar que me toque voy a trabajar fuerte para Villa Nueva, pero también puedo y se que tengo la capacidad para poder hacerlo por toda la región".