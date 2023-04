En este sentido, se refirió a cómo es el vínculo que tiene con el sector: "No encuentro casi puntos en común. Las únicas veces que charlamos, cuando yo voy al Concejo, nunca hemos tenido ningún pedido de audiencia o pedido de recibirlos nosotros en el ejecutivo, nunca nos han visitado, nunca han llevado una propuesta, una inquietud, una idea, la verdad que yo no haría oposición así, pero respeto la que ellos hacen, pero no la comparto".

"No comparto la irresponsabilidad que a veces tienen. Nos hicieron pedido de informe desde la oposición, y dos concejales faltaron. Estuvimos dos semanas preparando el informe para llevar, para responder a lo que nos preguntaran y dos no fueron, es una falta de respeto", agregó.

Asimismo, afirmó: "También creo que hay una falta de conocimiento, de compromiso, creo que no están capacitados para nada". También habló de la ordenanza que sancionaron y suspendió las obras en Villa Nueva: "Para mí es una barbaridad lo que han hecho. Entonces, creo que ahí demuestran claramente que no están capacitados para conducir la ciudad".

"Ni siquiera conocen las normativas que sancionan ellos, entonces creo que es preocupante en ese sentido", añadió. Además, Graglia señaló: "Creo que no la recorren, está claro que no la caminan, que no la transitan, por eso también es muy difícil tratar de legislar de manera correcta desde el desconocimiento".

Por otra parte, el intendente villanovense se refirió a la decisión de que los comicios se realicen el 25 de junio, junto con las elecciones para elegir Gobernador de Córdoba: "Unificar la fecha es positivo también, creo que si algo que la gente por ahí quiere hacer la menor cantidad de veces posibles es ir a votar".

"También hay una lectura política de la unificación de la fecha, y en ese sentido lo resolvimos hacer de esa manera, acompañado a una gestión provincial que ha ayudado muchísimo a Villa Nueva, que ha transformado, también ha sido parte de la transformación de Villa Nueva con las obras, con las intervenciones".

En cuanto a los comicios municipales del 2023, Graglia manifestó: "Claramente estamos trabajando con un equipo de laburo que venimos muy aceitado, que venimos ya desde hace tiempo en la ciudad, tenemos claramente un aval de lo realizado, pero más que el aval de lo realizado, tenemos la idea clara hacia donde tiene que la ciudad en lo que viene".

"Franco Graglia es el dirigente que mejor mide en la ciudad, y creo que tiene los condimentos y tiene las ganas de seguir con esta transformación que venimos llevando adelante", añadió.

En cuanto a esto último, manifestó: "La transformación de Villa Nueva está más que clara, más allá que por ahí algunos traten de decir barbaridades, de decir que en Villa Nueva no se hizo nada".

Por otra parte, Graglia resaltó las figuras del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en tanto que también habló de las obras realizadas en Villa Nueva. "Si uno repasa el desarrollo comercial e industrial que ha tenido Villa Nueva, ha sido exponencial y eso nos pone contentos, porque no nos deja quietos", agregó.

Finalmente, señaló: "Creo que tenemos que no relajarnos, ir por mucho más y por eso creo que es importante el proceso de renovación que se va a venir para la ciudad, y veo también en Franco Graglia una persona con la capacidad, con las ganas sobre todo y el conocimiento para poder llevarlo adelante, y nosotros vamos a estar a la par, acompañando ese proceso que viene"

"Tiene que haber una renovación, pero obviamente que el equipo lo va a definir Franco y nosotros estaremos ahí para acompañar en lo que él decida", concluyó.