Graglia se reintegró al laburo y visitó el COE

Su primera acción fue visitar el espacio del COE Villa Nueva, en donde se reunió con autoridades de Salud y personal que se viene desempeñando en el espacio instalado especialmente en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Parque Hipólito Yrigoyen.

Junto al intendente, estuvo el director del Hospital Villa Nueva, Damián Tejero; y el subsecretario de Deportes y Turismo, Yamil Elhall. Hay que recordar que, además del personal que se viene desempeñando en el COE desde el área Salud, esta semana, la secretaría de Deportes y Turismo cedió personal para ampliar la capacidad de respuesta y seguimiento telefónico a los casos de Covid 19 positivos, y a las personas que se encuentran en situación de aislamiento.

El 14 de octubre el mandatario villanovense recibió la noticia de su contagio de coronavirus.

En referencia a su estado de salud, el mandatario afirmó en su momento: "Me encuentro bien, los síntomas que tuve fue dolor intenso de cuerpo, y leve temperatura, 37.1, 37.2, no más de eso y algo de congestión". "Afortunadamente pasó todos esos síntomas durante el fin de semana largo, que eso también evitó en que haya estado en contacto con gente de la Municipalidad".

En referencia a su contagio, Graglia manifestó que utiliza "mucho el barbijo" aunque ante "un mínimo descuido, que realmente no me di cuenta que puede haber sido, uno se ha contagiado". "No me preocupa de dónde vino, sino que ya está y tratar de sobrellevar de la mejor manera", añadió.

Además, el intendente resaltó que el contagio puede estar ligado al uso de vajilla. Por otra parte, en las últimas horas se confirmaron dos casos positivos en el municipio villanovense, ligados a funcionarios.