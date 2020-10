Grahovac descartó el regreso a clases en Córdoba

Precisamente, el titular de la cartera educativa manifestó: "No lo podemos hacer porque es un factor de riesgo que puede desmadrar la situación en Córdoba y no atender los casos con riesgo de fallecimiento". "Es el peor de los escenarios", agregó en diálogo con Cadena 3.

Por otra parte, disparó contra las autoridades nacionales: "Hay una mirada demasiado centralista, ubicada donde vive la mayoría de los argentinos y no sé si la decisión de la cuarentena se tomó antes de tiempo. Se podría haber hecho un poco más adelante, pero bueno, eso es el diario del lunes".

Durante los últimos días, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, avanzó hacia un posible regreso de las clases en el país. Precisamente, y tras manifestar que no hacía falta una vacuna para hacer efectivo el regreso,mantuvo una reunión con sus pares de las provincias, aunque no el retorno aún no fue oficializado.

Entre las posibilidades que se barajan, se encuentra habilitar las clases presenciales para aquellos alumnos que estén completando el último año del primario y del secundario, quienes son indicados como el grupo de estudiantes a priorizar.

Finalmente, cabe destacar que las clases presenciales en Argentina se encuentran suspendidas desde marzo, cuando la pandemia de coronavirus irrumpió en el país. Desde entonces, solo seis provincias retornaron a la enseñanza presencial en algunos colegios, aunque actualmente solo se desarrollan en los distritos de Formosa, La Pampa y San Luis.