Al respecto de la propuesta salarial, refutó: "En primer lugar es poco creíble que no hayamos presentado propuesta. Sí presentamos propuesta. No la terminamos de consolidar por una razón muy simple. Nos anticiparon que iban a hacer un paro entonces qué diálogo podemos tener si una propuesta se construye en forma conjunta, nunca es uno solo. Nosotros siempre, históricamente, no sólo con UEPC, siempre hay diálogo. No es que uno se sienta con un papelito y el otro dice que si o no".

Y pidió retomar el diálogo, deslizando algunos detalles que se debatieron: "Hay un escalafón, un criterio, una necesidad de correcciones. Empezamos a hablar desde enero, hasta ayer mismo. Tenemos una propuesta que es hacer un adelanto de inflación para los meses de febrero y marzo, y luego para preservar el salario frente a la inflación, aplicar la cláusula gatillo, que puede ser cada dos meses".

Y criticó la medida de fuerza: "Mientras conversamos esto, como no avanzábamos el gremio decretó el paro, vamos a esperar que hagan el paro, lamentablemente. No era necesario. Podríamos haber tranquilamente declarar un cuarto intermedio, trabajar hoy y mañana. Toda la vida fue así".

Más que CABA y Buenos Aires

Grahovac dijo que la propuesta del gobierno provincial es mejor a lo que aceptaron en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires: "Le hacemos vivir a la población, que también tiene angustia, una angustia innecesaria. Nuestra propuesta nos ponía por encima de lo que han aceptado en CABA y encima de lo que aceptó provincia de Buenos Aires y de arranque de lo que los mismo gremios aceptaron a nivel nacional, que es un 33,5%".

"Por eso nos sorprendió, nos duele, esperamos que se recupere la racionalidad. El país está mal. La inflación no se detiene y afecta a todo asalariado, pero también nos afecta a los estados porque produce un estancamiento económico que reduce los ingresos de los Estados, nacional, provincial o municipal".

"Hacemos un esfuerzo enorme de ofrecer a la inflación cuando recaudamos menos que la inflación para proteger el salario docente. Esperamos que la racionalidad se recupere".

Y finalmente, advirtió a los docentes: "Habrá descuentos, eso nunca está en discusión. Tenemos la política histórica de que día que no se trabaja día que no se remunera".